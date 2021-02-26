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    《台中》見證歷史 「228圖片展」登場

    「二二八圖片展」包含「風雨前夕」、「狂風肆虐」、「受難見證」、「等待黎明」4大主題。（記者何宗翰攝）

    「二二八圖片展」包含「風雨前夕」、「狂風肆虐」、「受難見證」、「等待黎明」4大主題。（記者何宗翰攝）

    2021/02/26 05:30

    〔記者何宗翰／台中報導〕二二八事件今年滿74週年，立委張廖萬堅與台中市陽光城市發展協會，昨天起在行政院中部聯合服務中心大禮堂迴廊舉辦「二二八圖片展」，張廖萬堅表示，歷史的悲劇可以原諒、包容，但是不可以忘記，唯有歷史還原，社會才有正義，才會更珍惜自由民主的價值。

    陽光城市發展協會理事長李文烈表示，這次展出的100張歷史照片，翻拍自二二八事件紀念基金會所典藏的歷史照片，包含「風雨前夕」、「狂風肆虐」、「受難見證」、「等待黎明」4大主題，為前台灣文獻館館長劉峰松經二二八事件紀念基金會同意翻攝，行政院中部聯合服務中心副執行長洪宗熠保存多年。

    劉峰松表示，二二八受難者到底有多少，至今仍未查清，從一開始8千多人到現在數萬人，他曾拿到一份彰化縣警察局原本要銷毀的二二八檔案，有當時被抓、被打、死亡的名單，出版成書後，基金會多發出1億元補償金；另外他手上還有發起台灣共產黨、參與二七部隊的謝雪紅資料，有興趣出版的可以跟他洽談。

    張廖萬堅表示，他也走過威權統治時代，經歷過被跟監、被監聽的歷史，「在邁向陽光的時候，勇敢回望黑暗是要有勇氣的，不是要衝撞，而是要包容、瞭解。」市議員林德宇也說，期許有更多的孩子，能清楚了解屬於這塊土地真實的過去，那些不畏威權的靈魂與精神！

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