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    台灣燈會停辦後 竹市推光臨藝術節

    「新竹光臨藝術節」在4月、7月到9月舉辦，其中新竹車站將以光雕形式和日本東京車站姊妹站相呼應。（記者洪美秀翻攝）

    「新竹光臨藝術節」在4月、7月到9月舉辦，其中新竹車站將以光雕形式和日本東京車站姊妹站相呼應。（記者洪美秀翻攝）

    2021/02/26 05:30

    〔記者洪美秀／新竹報導〕今年新竹市主辦台灣燈會，因疫情停辦，市長林智堅昨天宣布，將在4月與7至9月舉辦「新竹光臨藝術節」，4月清明連假的兒童藝術節展示首件古蹟光雕，後續會完整呈現台灣燈會所有藝術家作品。

    林智堅說，光臨藝術節會利用科技光影、藝術音樂，結合城區內高密度的古蹟，包括新竹火車站、新竹州廳、新竹市立美術館、北大教堂、第一信用合作社、公賣局新竹支局、影像博物館等，讓民眾看見古蹟之美。

    林智堅說，2021的春天，台灣燈會暫時熄燈，期待疫情舒緩，前線的醫護有更多休息時間。他也引用電影《一代宗師》台詞「念念不忘，必有迴響，守一個夢，留一盞燈，有燈就有人」，期盼新竹光臨藝術節為台灣加油！

    林智堅說，光雕藝術作品將透過光雕投影「讓古蹟說故事」，新竹火車站百年古蹟由日本藝術團隊Naked設計，透過藝術光雕與日本東京姊妹車站光影重疊，2座古蹟隔海呼應。

    東門街、民族路口的市定古蹟「公賣局新竹支局」用打燈凸顯建築圓形拱面線條，呈現未來科技氛圍。

    1934年落成的市定古蹟「新竹第一信用合作社」，凸顯圓拱窗的古典建築，運用光影變身為最火紅老虎壩子機、布鼓鐘，還有打磚塊遊戲；仿哥德式建築的「北大教堂」，則以不斷變幻的花窗藝術光雕秀，呈現教堂的一段歷史。

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