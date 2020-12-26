國道10號燕巢交流道 新增南側匝道動土

交通部長林佳龍（中）昨出席國10燕巢交流道改善工程動土典禮。（記者許麗娟攝）

2020/12/26 05:30

〔記者許麗娟／高雄報導〕國道10號燕巢交流道因僅能單側轉向，無法負荷周邊龐大的車流，交通部高速公路局昨為改善工程開工動土，將新增南側匝道連結成完整的「鑽石型交流道」，南側出口銜接的高46線也將延長至186甲線直通大社觀音山、義大世界等地，預計2022年12月完工，交通部長林佳龍表示，將提升該區域的運輸和觀光效益。

原半鑽石型 斥資3.25億改善

燕巢交流道21年前通車時，僅興建接台22線方向的北側聯絡道路，南側往大社、仁武、大樹等地只能繞行出入，但周邊陸續有義守大學、高雄應用科大、義大醫院進駐，交流道車流急升，今年5月高公局委託高市府開闢南側的高46線道路，讓汽車可由南側上下國道，但機車則無法穿越匝道。

請繼續往下閱讀...

高公局第二新建工程處長郭呈彰指出，燕巢交流道現況為半鑽石型道路，交通部編列3.25億元，將新建4條匝道成為南北兩側共8條匝道的鑽石型交流道，另在南北向聯絡道增建機慢車道和南側農用道路，也因交流道南側為水土保持區，未來除設置3處滯洪沉砂池，也考量動物廊道，照明採用鳥禽動物低光源干擾的遮光罩路燈，是環境生態共融的水綠交流道。

用地徵收變更設計 歷經10年

林佳龍說，燕巢交流道改善工程計畫歷經用地徵收、變更設計及重啟可行性研究等，花了10年時間，未來不僅有完整的鑽石型交流道，周邊聯絡道路也同步進行，南側交流道將可通往義大世界、觀音山風景區，對當地觀光效益影響大，而且工程連機車道、在地農民出入都一併規劃，對生態保育和防洪設施的考量皆很到位。

施工後的燕巢交流道將形成共8條匝道的完整鑽石型交流道，匝道下同時能讓機慢車通行。（高公局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法