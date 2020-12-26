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    首頁　>　生活

    桃園元旦新措施 退休勞工重返職場給獎勵金

    2020/12/26 05:30

    鼓勵就業 可領取萬元

    〔記者謝武雄／桃園報導〕2020年近尾聲，桃園市政府2021年有很多新措施，勞動局為了鼓勵退休勞工重返就業市場，針對年滿50歲、符合勞動基準法退休條件勞工，休息3個月以上，只要由就業服務處媒合工作滿90日，工作地點在桃園市、月薪2萬8000元以上，就可以領取1萬元就業獎勵金。

    公共化幼兒園登記放寬

    桃園市公立及非營利幼兒園招生抽籤作業，放寬家長可登記報名2間幼兒園，3胎以上、教職員工子女及兄弟姊妹經鑑輔會安置的幼生優先入園資格，由原4足歲向下延伸至3足歲；殯葬管理所線上租訂設施時間，明年元旦起，原服務時間至下午5點延長至晚上12點。

    蘆竹區南山路三段部分路段公告禁行15噸以上大貨車、觀音區中山路二段部分路段公告禁行20噸以上的大貨車，從明年元月4日採科技執法，以車牌辨識取締違規車輛，超過限重大貨車，若要行駛上述路段，須先向交通局申請核發通行證。

    另，「都市計畫容積移轉」明年起新增容移得折繳代金規定，民眾興建房屋辦理容移時，可視需求選擇捐地或繳代金，也可部分土地、部分代金。

    住宅發展處受理住宅租金補貼申請，以往每年僅受理1次（約7至8月），109年度起分2次受理，第1次受理期間為8月4至31日，第2次為明年1月18日至2月5日。

    噪音偵測照相科技執法上路，速限50公里內道路噪音值不得高於86分貝、50到70公里則不得高於90分貝，超標者面臨開罰1800至3600元。

    農民退休儲金明年元旦實施，未滿65歲實際從事農業工作、有農保且未領取相關社會保險老年給付者，得申辦農民退休儲金，由農民、行政院農業委員會按月共同提繳。

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