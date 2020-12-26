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    《鄭文燦就職6週年系列4》打造文化綠洲 5大建設拚進度

    南崁兒童藝術村內有小火車，可讓兒童體驗乘坐。 （記者魏瑾筠攝）

    南崁兒童藝術村內有小火車，可讓兒童體驗乘坐。 （記者魏瑾筠攝）

    2020/12/26 05:30

    總圖、桃美館、桃園會展中心、流行音樂劇場、原民文創中心 加把勁

    記者魏瑾筠／專題報導

    桃園市近年教科文經費編列均占總預算近40%，針對人口移入區域，國民義務教育需求激增，將籌設新學校，例如龜山區文青中小學、中壢區青園國小、蘆竹區五福國小，家長引頸企盼，孰料執行進度都落後。

    籌設3新校 進度也落後

    文青中小學、青園國小現僅完成校舍基本設計，尚未發包動工，前者110學年度招生開學的跳票可能性高，後者雖向青埔國中借用2間教室，先招小一學生共58名，但只能借用到110學年度結束，預定明年3月上網招標興建校舍，2022年8月讓一至三年級教室先驗收使用。

    五福國小用地取得事宜，遲未能與地方達成共識，將採市地重劃之容積移轉方式處理，並朝完整2公頃基地努力；龜山區大坪頂毗鄰新北市，市府為鼓勵學子就近入學，免去遠距通學不便，規劃新設大坪頂高中，一樣在用地取得階段。

    桃園市原住民人口數居六都之最，市府推動設置原住民實驗高中，卻未妥慎評估有利於學生上課的地點，都會校區遲無實質進展，教育局稱待復興區羅浮校區明年中竣工後再進行。

    總圖目標明年10月完工

    行政院長蘇貞昌今年2月提出「班班有冷氣計畫」，桃園市258校，分為40群辦理「電力系統改善工程委託設計監造案」勞務採購，已全數決標，預計明年元月下旬進行各校預算書圖審查作業。

    教育局估計7661間教室需添購冷氣，每間2台，1台4萬5000元，初步匡列購置冷氣、既設電力改善等經費共28億元，市府自籌15%、4億餘元，明、後年經費到位，工程浩大，將向廠商爭取足夠的施工人員加速安裝。

    至於冷氣使用費，教育部國民及學前教育署將於2022年以夏季用電4個月中的上課天數，預估期間氣溫超過攝氏25度的時數，乘以每度電匡列基本電費加碼補助學校，超額的部分則使用者付費。

    流行音樂劇場完成72%

    市長鄭文燦於第2屆市長選舉提出總圖書館、市立美術館、桃園會展中心、流行音樂劇場、原住民文創中心等重大建設政見，要打造桃園市文化綠洲，可是美術館、會展中心及原住民文創中心，都是近幾個月才開工，在任期內完工開幕的難度高；鄭說，總圖書館目標明年10月完工，時間剩不到1年，進度只47%，原訂11月底完工的流行音樂劇場，進度72%，都得加把勁。

    各式場館活化 委外經營

    市府文化局雖斥資整建修繕、活化利用各式場館，卻被質疑委外經營後，如桃園77藝文町、南崁兒童藝術村、壢小故事森林、壢景町，就任廠商運作、自生自滅。

    廠商盼文化局多行銷

    有OT（營運、移轉）廠商吐露心聲，月月辦主題展覽、表演、市集等，事先都報備文化局，很希望該局以line官方帳號、藝文活動資訊等管道，幫忙行銷宣傳給更多民眾得知；也有營運者反映，盼文化局做廠商的後盾，協調在他們能力所及範圍內，滿足居民、議員的意見與需求，而非無限上綱，也期待文化局能將契約解釋空間放大，並向文創發展相對完善的台北市、台中市取經。

    文化局自我評估委外經營的館舍與自營的馬祖新村、太武新村等，開館營運1至3年不等，除館舍硬體修復，也定期舉辦展覽、手作活動、邀請藝文團隊進駐演出，配合館慶、特殊節日辦「眷村文化節」、「桃園文創博覽會」等，還媒合社區組織、學校、藝文團體，參觀人次逐年成長，館舍經營、文化實力需經年累月才有成果。

    桃園七七藝文町有日式風格的建築，古色古香。 （記者魏瑾筠攝）

    桃園七七藝文町有日式風格的建築，古色古香。 （記者魏瑾筠攝）

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