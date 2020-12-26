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    帶逛宜蘭 幾米繪本主角動起來

    宜蘭市公所推出「幾米親親宜蘭-AR讓藝術裝置動起來」專屬APP。（記者游明金攝）

    宜蘭市公所推出「幾米親親宜蘭-AR讓藝術裝置動起來」專屬APP。（記者游明金攝）

    2020/12/26 05:30

    〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭市公所「市民之森」公共藝術空間，與幾米團隊合作，選用「星空」繪本並以「屋頂上的小旅行」為設計主題，妝點城鎮藝術風格。此外，市公所也推出「幾米親親宜蘭-AR讓藝術裝置動起來」專屬APP，以幾米繪本角色「小樹」、「布丁狗」化身3D虛擬角色，帶領遊客遊逛宜蘭。

    宜蘭市公所打造旅遊新亮點，再次與幾米團隊合作，選用幾米知名繪本「星空」，並以「屋頂上的小旅行」為設計主題，打造「市民之森」公共藝術空間，營造充滿美學的旅遊氛圍，為宜蘭市舊城注入嶄新觀光元素，希望引導遊客走入舊城區。

    市公所這次公共藝術空間建置，也與資訊工業策進會地方創生服務處合作，推行「幾米親親宜蘭-AR讓藝術裝置動起來」專屬APP，將幾米藝術裝置結合AR互動體驗，以幾米繪本角色「小樹」、「布丁狗」化身3D虛擬角色，帶領遊客一同遊玩。

    市公所表示，「AR讓藝術裝置動起來」以宜蘭市幾米景點為示範場域，掃描幾米藝術裝置的QR Code，即可進行「AR虛實互動」遊戲體驗，APP並結合幾米觀光巴士動態時刻表，讓遊客能精準掌握觀光巴士即時動態。

    市長江聰淵說，公所推動「市民之森」市政中心轉型活化，近年整建阮義忠台灣故事館、宜蘭人故事館及市民活動中心等，現更打造「市民之森」公共藝術空間。

    「市民之森」公共藝術空間，與幾米團隊合作，選用「星空」繪本並以「屋頂上的小旅行」為設計主題。（記者游明金攝）

    「市民之森」公共藝術空間，與幾米團隊合作，選用「星空」繪本並以「屋頂上的小旅行」為設計主題。（記者游明金攝）

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