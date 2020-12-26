台南新營轉運站試營運 1月8日啟用

新營轉運站昨起試營運，肩負國道客運、公路客運、市區公車與計程車轉乘的公共運輸服務，首日試營運順利，搭車人數不多。（記者楊金城攝）

2020/12/26 05:30

〔記者楊金城／新營報導〕新營轉運站昨天起試營運，肩負國道客運、公路客運、市區公車與計程車轉乘的公共運輸服務，現有22條公車路線停靠，預定明年1月8日開幕啟用。

台南市公共運輸處處長吳俁之表示，新營轉運站進駐的公車路線有統聯客運1612、1628等2條國道客運路線，嘉義客運7207、7208（嘉義到鹽水）路線及新營客運7407（新營—朴子）、7408（新營—布袋好美里）、7410（新營—布袋商港）等5條公路客運路線，與大台南公車棕線、橘線、黃線等15條市區公車路線。

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其中，每日有193班次行經新營市區及新營火車站，221班次可聯絡後壁、東山、柳營、六甲、下營、北門、鹽水、學甲、佳里等地，中長途則可連結朴子、義竹、台中、台北、高鐵嘉義站。

新營轉運站首日試營運順利，班車均依規定停靠，因防疫，旅客只能從西門進出，但搭車人數並不多，未來將持續宣導民眾乘車資訊和動線。

市府交通局長王銘德說，新營綜合轉運站是市長黃偉哲在溪北地區相當重視的指標建設之一，更是大新營地區重要的交通門戶，未來月津港燈節、蜂炮、後壁國際蘭展均可於此做為轉運中心，兼具帶動地方觀光發展，正式啟用前，試營運期間將把轉運站所有設施和服務調整到位。

新營轉運站造價1.4億元，耗時2年建造，站體結合月津古港的風帆意象，和呼應嘉南平原稻穗暖陽的色彩設計，設置9席大客車月台，東側設置計程車排班區，西側停車場設置汽車80席及機車73席停車格位，提供轉乘和便捷舒適的候車環境。新營轉運站委託漢程汽車客運公司營運，未來將陸續招商，站內商業空間適合百貨、餐飲、娛樂等多元行業經營，除提供候車購物需求，也可帶動「車站經濟」成為大新營區市民逛街購物的好去處。

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