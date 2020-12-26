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    台中元旦升旗防疫升級 禁食戴口罩

    台中元旦升旗將有國旗裝走秀、小禮兵操槍及國光國小鼓藝社表演，精采可期。（記者蔡淑媛攝）

    台中元旦升旗將有國旗裝走秀、小禮兵操槍及國光國小鼓藝社表演，精采可期。（記者蔡淑媛攝）

    2020/12/26 05:30

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕迎接2021年元旦，市府將於1月1日早上7點在府前廣場舉辦升旗典禮，配合中央流行疫情指揮中心防疫新規範，當天所有參與民眾入場時均需量測體溫，且全程配戴口罩，除補充水分外，一律禁止飲食，現場也配置乾洗手設備，全面落實防疫。

    跨年晚會雙主場 需實聯登記

    另外，台中跨年晚會12月31日於水湳中央公園、大里仁化公園登場，市府昨公布更嚴格的應變措施，雙主場將設置出入口管制，民眾需完成實聯登記，其餘防疫措施與元旦升旗相同。市府強調，跨年晚會將隨疫情變化機動調整，不排除改為線上直播。

    中市元旦升旗典禮一併慶祝台中縣市合併滿十週年，邀請小小禮兵孫孫表演操槍、國光國小鼓藝社演出，更有台中家商服裝科帶來融合在地特色的創意國旗裝走秀，精采可期；當天清晨6點半，現場將限量發送風潮水瓶、小國旗及國旗口罩共5千組。

    元旦清晨6點半 發送小國旗

    市府本月舉辦各區公所創意國旗裝競賽，由東區代表台中家商以閃亮迎接2021國旗裝奪冠，元旦升旗當天將展示前3名與2名佳作作品，由5名台中家商服裝科同學代表，攜手24位身穿國旗裝的小朋友登台走秀，象徵29區團結共榮，期盼大台中邁向未來。

    國旗裝走秀、小禮兵操槍表演

    升旗典禮迎旗則由僑泰高中儀隊擔綱，緊接著是台中在地樂團獻唱熱門組曲，台中市國光國小鼓藝社壓軸演出，配合音樂及鼓聲頓點擺動，帶領民眾迎向新年。

    超「萌」小小禮兵孫孫，也將於現場操槍表演。民政局表示，孫孫從小就愛上三軍儀隊，現年5歲的他，家中至少有4套軍禮服，是忠實的軍儀隊小粉絲。

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