台中縣市合併10年 3任市長：城市發展仍需努力

台中縣市合併10年，3任市長胡志強（左三）、林佳龍（左四）、盧秀燕（左一）都認為有利於大台中的發展。（取自台中市府官網）

2020/12/26 05:30

原縣市時互分彼此 現在多數市民認同是大台中市一員

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中縣市合併10週年，已由當初互分彼此，到現在多數市民自認是大台中市的一員，歷任市長胡志強、林佳龍及現任市長盧秀燕都認為，合併對大台中有利，但整個城市的發展，還有努力空間。

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胡志強：中央應助地方改善財務

合併後首任台中市長胡志強表示，縣市合併後，中央應協助地方改善財務，而不是只分錢，這幾年中市財務沒有很穩定，負債更多，他認為中央在協助地方改善財務上，還有很大努力空間。另一個仍需努力之處是，中央應與地方合作，例如台中市可結合周遭縣市力量，成為類似香港及新加坡，在世界有影響力的城市，進而帶動中台灣與國家經濟。

林佳龍：交通建設拉近各區落差

合併後的第二任市長、交通部長林佳龍指出，台中縣市合併升格，讓市府能以更宏觀的角度，思考台中都會整體發展，讓原縣區、市區共好共榮；但反之，合併後大台中市轄區廣袤，若市府無法確實定位各區的發展，並為鄉村挹注資源，將造成縣區邊緣化更嚴重，這也是他擔任市長時，提出「大台中一二三」的政見，就是希望強化各副都心，透過交通建設減少各區發展落差。

盧秀燕：積極推動縣市縫合政策

合併後第三任、現任市長盧秀燕表示，合併基本上是一條正確的道路，縣市資源要1+1大於2。但合併後有許多縫合工作須進行，這幾年不論是前市長胡志強、林佳龍或她，都非常努力進行縫合，市府推出的雙十公車優惠，就是對原縣區更有利的政策，這就是縫合工作。另外，公托公幼、親子館，過去可能都比較集中在原市區，合併後對原縣區更有利，市府積極推動公托公幼倍增，她現在還要繼續努力。

台中縣市合併10年，多數市民認同自己是大台中市一員。 （記者蘇金鳳攝）

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