移入增4例 來自不同國、皆附陰性報告

國內昨再新增四例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）境外移入（指揮中心提供）

2020/12/26 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕國內昨再新增四例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）境外移入，分別自菲律賓、印尼、巴基斯坦及美國入境，均持有登機前三日內核酸檢驗陰性報告。較特別的是，來自巴基斯坦的本國籍個案，入境前就有症狀但仍取得陰性報告，入境時主動告知採檢後確診。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，菲律賓籍三十多歲女性移工於十二月十日來台工作，入境後至集中檢疫所檢疫，二十三日檢疫期滿前採檢後確診，由於無症狀且檢疫期間未與他人接觸，無須匡列接觸者。

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還有一例是印尼籍四十多歲女性，十二月十六日來台處理事務，入境當天就有流鼻水症狀，自覺症狀輕微未通報，入境後至防疫旅館檢疫，十八、十九日陸續出現鼻塞、咳嗽症狀，自行服藥後症狀改善，二十三日仍有咳嗽，經安排就醫採檢後確診；已掌握個案同班機前後兩排座位旅客共十一人列居家隔離，機組員十九人列自主健康管理。

該名女性入境時已有症狀卻未告知，自行服藥後仍有症狀才通報，陳時中指出，個案在發現症狀沒有改善時，於居檢期間有通報，不會認定是不配合防疫而開罰。

另一例是本國籍五十多歲男性，十一月十八日至巴基斯坦探親，十二月十四日起出現咳嗽症狀，曾於當地就醫。二十二日從巴基斯坦經杜拜轉機返國，二十三日入境，於機場主動告知檢疫人員經採檢後確診，因同班機前後兩排座位無其他旅客，且機組員已出境，無須匡列機上接觸者。

針對該男十二月十四日已出現症狀，二十三日入境時仍持有陰性報告，指揮中心發言人莊人祥說明，檢驗Ct值為三十三，推估發病有一段時間，處於感染末期時陰時陽的狀態，因此沒檢驗出來。

還有一例是本國籍四十多歲男性，去年十月出境，長期於美國工作，今年十二月二十日與家人一同返國，至住處居家檢疫，二十二、二十三日陸續出現全身倦怠等症狀，就醫採檢後確診。已掌握個案接觸者十五人，三人列居家隔離、十二人列自主健康管理。

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