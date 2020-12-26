空服搭機捷需出示健康證明 7月就上路

桃園機場捷運在進站處量測民眾的體溫。（記者周敏鴻攝）

2020/12/26 05:30

〔記者周敏鴻、林惠琴／綜合報導〕一名女性空服員二十四日要從桃園機場捷運的桃園國際機場進站乘車卻遭拒絕，氣得抱怨長榮航空紐西蘭籍機師不守武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫規定，不該連坐其他航空從業人員，她感覺很不受尊重；不過，桃園大眾捷運公司表示，七月就依中央流行疫情指揮中心函釋規定，機組人員或空服員等，須出示符合自主健康管理的證明文件，才能進站乘車。

空服怨搭車遭拒 覺得遭歧視

指揮中心發言人莊人祥昨指出，看起來是機捷處理上比較謹慎一點，但只要提供健康聲明書就可搭乘，應該沒有後續的問題。

請繼續往下閱讀...

有些民眾認為，拒絕機組人員搭乘機捷，恐有職業歧視之嫌；但也有人認為，疫情重現緊張，機捷採高規格防疫作為，也是為了確保其他乘客的健康安全。

桃捷公司強調，機場捷運是連結桃園機場邊境管制的第二道防線，在疫情仍嚴峻之際，為保障所有民眾安全，降低染疫風險，須全力配合執行中央防疫指引，禁止入境民眾搭乘公共運輸。

桃捷人員補充表示，機場捷運自七月二十一日就要求「未進入他國國境，且航班期間無異常情形與不適症狀的短程國際線機組人員」，包括機長、空服員等執行飛行任務的人員，進站前須主動出示「防範嚴重特殊傳染性肺炎入境健康聲明書」等符合自主健康管理的證明文件，並搭配量測體溫、配戴口罩等防疫措施，才能進站乘車。

至於航空公司的地勤、技術人員不受此限，運務人員若看到穿著制服的地勤、技術人員，會以主動詢問及查看識別證等方式確認後，讓他們進站。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法