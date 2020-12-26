紐籍機師趴趴走已過14天 沒「疫」樣稍安心

確診的廣明女員工（案七七一），指揮中心發言人莊人祥說明，此女最後與外界接觸日十二月十八日，預計要再觀察至一月一日，若屆時無接觸者新增確診，社區可較放心。（指揮中心提供）

2020/12/26 05:30

航空器群聚接觸者剩2人在國外待檢

〔記者林惠琴／台北報導〕國內爆出首起武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）航空器群聚感染事件，中央疫情指揮中心昨公布，迄今匡列接觸者一四九人，除已公布確診個案外，其餘都是陰性，僅有兩人在國外待採檢；而紐籍機師有症狀還和本土病例、廣明女員工在北部趴趴走，引發社會不安，二十二日公布本土病例後，隔天各醫院通報疑似病例採檢就暴增至三一二例，比以往高出一倍。

本土病例公布隔日 通報疑似病例倍增

指揮官陳時中指出，航空器群聚感染確診者接觸者共計一四九人，經評估核酸檢驗應採一○九人，其中三人陽性已公布、待採檢兩人、其餘陰性；血清抗體檢驗應採九十九人，其中除紐籍機師一人陽性，九十五人都為陰性，還有檢驗中一人、待採檢兩人仍在國外，回台後馬上採檢。

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另外，十二月十一日是紐籍機師在外活動史最後一天，到昨日二十五日、相距已十四天未再新增接觸者確診案，陳時中說明，這代表社區應可比較放心，但不是絕對放心，畢竟零確診不代表零本土，呼籲仍要戴口罩、勤洗手。

案771最後接觸為18日 需觀察到元旦

確診的廣明女員工（案七七一），指揮中心發言人莊人祥說明，其接觸者匡列一八七人，包含十八名同事列居家隔離，另有一五九人自主健康管理，十名商家接觸者則列入健康關懷；應採檢接觸者一七六人均陰性，會持續觀察，有症狀可就醫採檢；此女最後與外界接觸日十二月十八日，預計要再觀察至一月一日，若屆時無接觸者新增確診，社區可較放心。

指揮中心十二月二十日公布航空器群聚感染、二十二日公布衍生的本土病例與紐籍機師足跡後，疑似通報採檢量明顯增加，原本十二月一日至二十日平均每天一四六例，但二十一日至二十四日，每天都超過兩百例，二十三日更達三一二例。

不過，衛福部疾管署昨也再發布致醫界通函，提到紐籍機師與廣達旗下公司女員工在可傳染期間都曾於社區內活動，社區感染風險增加，呼籲醫師提高警覺，若發現符合嚴重特殊傳染性肺炎通報定義，如發燒、呼吸道症狀、嗅／味覺異常、不明原因腹瀉及醫師高度懷疑的社區肺炎等臨床條件、流行病學條件或檢驗條件者，或雖然不符合但認為有進行檢驗必要者，均可加強通報採檢，防範疫情擴散。

本月十一日是紐籍機師在外活動史最後一天，已十四天未新增個案。圖為去過的百貨公司。 （資料照）

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