力堵防疫破口／機組員居檢 擬延長至7天

指揮官陳時中表示，航空業若能落實防疫管理，居家檢疫三天、五天沒問題；但若無法落實管理，只好採用延長檢疫的方式。（指揮中心提供）

2020/12/26 05:30

交部與航空業者研議 陳時中︰若無法落實管理 只好延長

〔記者許麗娟、林惠琴／綜合報導〕長榮航空紐西蘭籍機師確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），機上執勤時未戴口罩，且傳染給機組人員及密切接觸的女性友人，導致台灣維持二五三天的本土零確診破功。交通部長林佳龍昨在高雄受訪表示，與航空公司達成初步研議，未來機組人員擬調整為居家檢疫七天，航空業防疫改善相關計畫昨已送交中央流行疫情指揮中心審查。

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指揮中心已收到計畫 下週三說明

指揮中心發言人莊人祥昨指出，已收到計畫，但詳細方向與內容需進一步了解及討論，預計下週三記者會對外說明。

指揮官陳時中表示，航空業若能落實防疫管理，居家檢疫三天、五天沒問題；但若無法落實管理，只好採用延長檢疫的方式。

當初為讓航空業維持營運 居檢3~5天

陳時中日前指出，當初為了讓飛航維持正常，航空業有居家檢疫三至五天空間，並要求航空業者訂出各項管理的SOP（標準作業程序），但目前SOP沒有落實，若長榮航空提不出完整防疫計畫，不排除延長航空機組人員居家檢疫時間。

林佳龍表示，民航局與航空公司已就如何加強機組人員健康管控流程進行詳細討論，也已經提出改善措施，昨天已送交指揮中心審查，將會要求航空公司負起更大的責任，做好防疫追蹤和健康管理。

林佳龍說，機組人員因工作性質特殊，為確保防疫優先落實，又讓他們有好的身心狀況執行任務，初步研議居家檢疫改為七天，期間若執勤需要，也可執行飛航任務。

希望業者確實管好外站 按照程序走

陳時中指出，對於航空業的防疫管理，已一再強調，居家檢疫三天、五天的基礎是外站管理良好，有問題的是沒有按照標準作業程序，有人跑出去、有人不照規矩，因此希望航空公司做好監督，讓指揮中心了解確實在做。

陳時中提到，萬一真的不行，那就指揮中心來管，因無法管到外站，只能拉長檢疫期間。但機師有講，由於排班問題，若居家檢疫七天都在家中，休假沒到就要飛了，會影響心理平衡，這樣開飛機也不好，希望航空業者還是將前面管理端做好，不用延長。

航空業機組員防疫措施

交通部與航空公司達成初步研議，未來機組人員居檢擬拉長為7天，改善計畫並於昨日送交指揮中心審查。（資料照）

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