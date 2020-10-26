老畫師繪看板 斗六「雙子星戲院」重現

手繪看板畫師王剛毅繪製的看板，勾起許多民眾回憶。（記者黃淑莉攝）

2020/10/26 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕停業多年的斗六「雙子星戲院」，在行啟記念館前的三小棟重現！現場懸掛當年雙子星戲院手繪看板畫師王剛毅繪製的電影看板，並復刻戲院售票口場景，勾起許多民眾的年輕回憶，昨天首日即吸引不少民眾參觀拍照打卡。

三小棟前 復刻售票口場景

雙子星戲院位在斗六火車站附近，3、40年前是斗六唯一的戲院，加上戲院所在大樓有商場、撞球場、溜冰場，當年是許多學生蹺課、約會、玩樂的地方，對5、6年級生有著濃烈記憶與情感，至今三五好友聚會只要談到雙子星戲院，就有說不完的趣事及回憶。

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後因時代科技衝擊，加上雲林人口外流嚴重，看電影人數減少，不堪虧損轉型為二輪電影。

現年70多歲的王剛毅家住戲院附近，是雙子星戲院手繪看板畫師，不捨戲院關閉，曾接手戲院經營，「校長兼敲鐘」包辦售票、放映師、清潔工，沒多久因屋主出售戲院不得不關閉。

展出7旬畫師王剛毅作品

斗六市公所今年舉辦「光輝10月雲林在地影展」，把三小棟防空洞變成戲院，連續3週播放多部雲林在地紀錄片，並邀請王剛毅協助手繪看板，並在周邊復刻雙子星戲院的售票口場景，並展覽王剛毅多幅作品。

王剛毅的父親是美術老師，他沒學過畫，卻在小學三年級即展現繪畫天分，但為了不照父親安排的路，放棄繪畫及讀書，曾有一段年少輕狂叛逆期，19歲悔悟後做過勞作DIY批發、賣冰等工作，中年時接替弟弟手繪電影看板工作。

雙子星戲院停業多年，王剛毅也不再提筆作畫，這次應主辦單位邀請繪製「何日君再來」、「兒子的大玩偶」等電影看板，畫師寶刀未老，把主角神韻栩栩如生呈現，令人讚賞。

三小棟經營團隊營運總監丁怡晴表示，王剛毅的作品將展至年底，未來不排除不定期在三小棟展示其作品，或是營造一處電影區。

「雙子星戲院」在斗六行啟記念館前的三小棟重現。（記者黃淑莉攝）

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