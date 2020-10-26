打造城市美學 2人2團體獲新北市文化獎

新北市長侯友宜（中）頒獎給新北市文化獎四位得獎者，左起為台語歌手劉福助、民權歌劇團創辦人林竹岸、廟宇繪師蔡龍進、李梅樹文教基金會執行長李景文。（記者陳心瑜攝）

2020/10/26 05:30

〔記者陳心瑜、賴筱桐／新北報導〕新北市文化獎昨天舉行頒獎典禮，市長侯友宜分別表揚蔡龍進、劉福助（本名劉睿騰）、民權歌劇團與李梅樹文教基金會，感謝得獎者的付出，共同打造獨特的城市美學風貌。

蔡龍進投入廟宇彩繪約一甲子，走訪全台上百間廟宇，第一件作品是板橋慈惠宮門神彩繪，慈惠宮和艋舺龍山寺都是他的作品，近日投入古蹟修復，創作不輟。

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資深藝人劉福助收集地方歌謠重新演繹，創作題材從生活出發、關注小人物，並將新北市各區古地名的由來編成歌曲，讓年輕一輩認識故鄉歷史，雖然已經80歲，但他近期將推出新專輯，關注農民、食安等議題。

民權歌劇團是雙北老字號職業歌仔戲班，由85歲創辦人林竹岸領獎，他精熟歌仔戲後場音樂演奏，成立劇團50年，已交棒給兒子林金泉，持續發揚傳統戲曲文化。

李梅樹文教基金會執行長、李梅樹的小兒子李景文代表受獎，他說，父親畢生透過藝術、政治、農業和宗教為地方付出，基金會成立30年來，希望藝術融入生活。

另外，「2020新北校園廣告人」昨天頒獎，世新大學二年級學生宋禹彥、林柏丞、王傳宇、凃昭旭的作品《銀髮特攻隊》奪得首獎，從老人家「打蚊子」的小事出發，帶出新北市銀髮俱樂部政策，獲最高獎金15萬元。

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