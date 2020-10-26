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    首頁　>　生活

    5路口傳異味 初判為水溝沼氣

    稽查人員檢測下水道人孔氣體反應。 （記者蔡清華翻攝）

    稽查人員檢測下水道人孔氣體反應。 （記者蔡清華翻攝）

    2020/10/26 05:30

    〔記者蔡清華／高雄報導〕連假2天高雄市路口深夜接連傳出異味，民眾舉報地點至少5處，經現場檢測發現溝渠及下水道有沼氣檢出反應，市府除持續加強清疏外，將進一步追查是否遭外界不法排入污染源可能性。

    連2天傳出 119均接獲通報

    23日深夜起，包括三民區天祥一路鼎新路、大寮區民族路（24日17時）、鳳山光復路（24日18時）、鳳山區鳳仁路（24日22時）及鳳山區中山路（25日0時）等地，119均接獲通報，現場傳出異味，但僅2處地區測得較明顯的氣體反應。

    空污小組於三民區天祥一路鼎新路口，測得硫化氫1.6ppm、FID45.4ppm，並使用甲乙硫醇檢知管皆N.D.，硫化氫檢知管約5ppm，初步判斷為水溝沼氣。

    水車清洗後 管內濃度降低

    另在鳳山區鳳仁路46巷，到場人員查證，附近並無天然氣用戶，中油管線之壓力流量亦均正常，經檢測污水下水道人孔後，研判主要為污水下水道遭受不明物質污染，或為污水下水道沼氣所造成，昨天上午再經環保局現場量測採集污水下水道人孔氣體，分析氣體為甲烷（沼氣）濃度360ppm，遠低於爆炸下限（50000ppm），其測值對人體無危害，水利局於現場再次以水車清洗後，管內濃度降低。

    水利局表示，對於接連發生氣體異味，初判均為沼氣所引起，並將查明是否有遭外界不法排入污染源。

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