放克音樂結合踢踏舞 彭丞佑11/7公演

踢踏舞彭丞佑（右）與街舞A May（左）兩位不同領域的大師同場尬舞，嗨翻全場。 （彭丞佑提供）

2020/10/26 05:30

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市崇右影藝科技大學表演藝術系副教授彭丞佑，將美國1960年代中期至晚期的「放克音樂」，結合同樣源自於美國的踢踏舞、現代爵士，以豐富的音樂語彙對上華麗的踢踏舞步及節奏聲響，讓整個音樂和舞蹈都熱鬧起來，他策劃的「瘋狂放克（Crazy Funky Party）」表演，11月在高雄、12月在台北演出。

「要挑逗觀眾聽覺、視覺的神經！」彭丞佑說，「放克音樂」起源於1960年代中期至晚期，非洲裔的美國人音樂家將靈魂樂、靈魂爵士樂和節奏藍調融合成有節奏、適合跳舞的音樂新形式，他以「放克音樂」做為表演主題，將街舞、踢踏舞和現場樂團融合在一起，強調音樂律動在各領域中的展現，每個音樂元素都是主角。

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彭丞佑說，這次演出是以個人創作方式製作的第2檔演出，高雄場是音樂會的形式，台北場是劇場形式，透過放克具有電貝斯與鼓的強烈節奏律動曲風，現場舞者群與即興樂隊在台上精彩的交會，讓音樂和舞蹈密切互動，感染力十足。

「瘋狂放克」高雄場在11月7日晚上7點半在LIVE WAREHOUSE登場，購票資訊可上「iNDIEVOX」、「 POSABUY售票」查詢。

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