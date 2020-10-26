為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    放克音樂結合踢踏舞 彭丞佑11/7公演

    踢踏舞彭丞佑（右）與街舞A May（左）兩位不同領域的大師同場尬舞，嗨翻全場。 （彭丞佑提供）

    踢踏舞彭丞佑（右）與街舞A May（左）兩位不同領域的大師同場尬舞，嗨翻全場。 （彭丞佑提供）

    2020/10/26 05:30

    〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市崇右影藝科技大學表演藝術系副教授彭丞佑，將美國1960年代中期至晚期的「放克音樂」，結合同樣源自於美國的踢踏舞、現代爵士，以豐富的音樂語彙對上華麗的踢踏舞步及節奏聲響，讓整個音樂和舞蹈都熱鬧起來，他策劃的「瘋狂放克（Crazy Funky Party）」表演，11月在高雄、12月在台北演出。

    「要挑逗觀眾聽覺、視覺的神經！」彭丞佑說，「放克音樂」起源於1960年代中期至晚期，非洲裔的美國人音樂家將靈魂樂、靈魂爵士樂和節奏藍調融合成有節奏、適合跳舞的音樂新形式，他以「放克音樂」做為表演主題，將街舞、踢踏舞和現場樂團融合在一起，強調音樂律動在各領域中的展現，每個音樂元素都是主角。

    彭丞佑說，這次演出是以個人創作方式製作的第2檔演出，高雄場是音樂會的形式，台北場是劇場形式，透過放克具有電貝斯與鼓的強烈節奏律動曲風，現場舞者群與即興樂隊在台上精彩的交會，讓音樂和舞蹈密切互動，感染力十足。

    「瘋狂放克」高雄場在11月7日晚上7點半在LIVE WAREHOUSE登場，購票資訊可上「iNDIEVOX」、「 POSABUY售票」查詢。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    生活今日熱門
    深夜特集》聲援泰國學運 噗攏共小尖兵創意傳授「四不一沒有」
    2020/10/25 21:00

    深夜特集》聲援泰國學運 噗攏共小尖兵創意傳授「四不一沒有」 影片

    中南部慎防日夜溫差 週三起東北風再增強
    2020/10/25 06:57

    中南部慎防日夜溫差 週三起東北風再增強

    18號颱風「莫拉菲」今凌晨生成！ 可能為台灣帶來水氣
    2020/10/25 06:42

    18號颱風「莫拉菲」今凌晨生成！ 可能為台灣帶來水氣

    10/25 各報重點新聞一覽
    2020/10/25 06:34

    10/25 各報重點新聞一覽

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播