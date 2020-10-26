為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    桃園防疫阿嬤陳王秀枝 獲長青楷模

    「防疫阿嬤」陳王秀枝女士（右二）由女婿陪同上台領獎。（記者陳恩惠攝）

    「防疫阿嬤」陳王秀枝女士（右二）由女婿陪同上台領獎。（記者陳恩惠攝）

    2020/10/26 05:30

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕市府昨舉行重陽敬老表揚大會，由13區公所及原住民行政局推薦長青、敬老各25名的「市級楷模」，昨與家屬一同出席授獎合影，獲獎最高齡者為中壢區98歲賀相華、最受矚目者是由市長鄭文燦認證的「防疫阿嬤」觀音區70歲陳王秀枝；鄭文燦表示，獲獎者不僅是樂齡、人生的典範，也是每個家的珍寶，祝長輩們幸福久久、健康久久、樂齡久久。

    70歲陳王秀枝做防護衣 保護醫護健康

    鄭文燦表示，50名長青、敬老楷模來自各行各業，長青楷模中，有人致力推廣書法教育及捐血公益，還有擔任高齡志工及資深的鄰里長；敬老楷模中，許多人投入社區照顧關懷據點及長者相關服務，透過實際行動陪伴長者，也有人細心照顧尊長，受鄰里肯定；長青楷模最年長的賀相華於2010年曾獲模範父親表揚，平時樂善好施，每年固定捐助弱勢團體，不僅樂在老年也樂在公益。

    98歲賀相華 每年固定捐助弱勢

    提到「防疫阿嬤」，鄭文燦說，在社區照顧關懷據點擔任志工、協助廚房備餐的陳王秀枝阿嬤，在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫期間，樹林里里長協助防疫國家隊聚紡公司緊急徵召里內精通裁縫的40名義勇軍，秀枝阿嬤為能貢獻一己之力，從4月13日至7月10日，每天準時上工，趕工製作防護衣，用巧手保護眾多醫護人員的安全。

    陳王秀枝說，她從18歲開始學做女紅，之後從事洋裝裁縫工作，沒想到50年後還能製作防護衣，她說：「每做一件防護衣，就能保護一個醫師或是護理師的生命和健康，趕工期間非常樂意每天早起上工，對自己能投入防疫國家隊的工作更是感到光榮。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    生活今日熱門
    深夜特集》聲援泰國學運 噗攏共小尖兵創意傳授「四不一沒有」
    2020/10/25 21:00

    深夜特集》聲援泰國學運 噗攏共小尖兵創意傳授「四不一沒有」 影片

    中南部慎防日夜溫差 週三起東北風再增強
    2020/10/25 06:57

    中南部慎防日夜溫差 週三起東北風再增強

    18號颱風「莫拉菲」今凌晨生成！ 可能為台灣帶來水氣
    2020/10/25 06:42

    18號颱風「莫拉菲」今凌晨生成！ 可能為台灣帶來水氣

    10/25 各報重點新聞一覽
    2020/10/25 06:34

    10/25 各報重點新聞一覽

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播