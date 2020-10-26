桃園防疫阿嬤陳王秀枝 獲長青楷模

「防疫阿嬤」陳王秀枝女士（右二）由女婿陪同上台領獎。（記者陳恩惠攝）

2020/10/26 05:30

〔記者陳恩惠／桃園報導〕市府昨舉行重陽敬老表揚大會，由13區公所及原住民行政局推薦長青、敬老各25名的「市級楷模」，昨與家屬一同出席授獎合影，獲獎最高齡者為中壢區98歲賀相華、最受矚目者是由市長鄭文燦認證的「防疫阿嬤」觀音區70歲陳王秀枝；鄭文燦表示，獲獎者不僅是樂齡、人生的典範，也是每個家的珍寶，祝長輩們幸福久久、健康久久、樂齡久久。

70歲陳王秀枝做防護衣 保護醫護健康

鄭文燦表示，50名長青、敬老楷模來自各行各業，長青楷模中，有人致力推廣書法教育及捐血公益，還有擔任高齡志工及資深的鄰里長；敬老楷模中，許多人投入社區照顧關懷據點及長者相關服務，透過實際行動陪伴長者，也有人細心照顧尊長，受鄰里肯定；長青楷模最年長的賀相華於2010年曾獲模範父親表揚，平時樂善好施，每年固定捐助弱勢團體，不僅樂在老年也樂在公益。

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98歲賀相華 每年固定捐助弱勢

提到「防疫阿嬤」，鄭文燦說，在社區照顧關懷據點擔任志工、協助廚房備餐的陳王秀枝阿嬤，在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫期間，樹林里里長協助防疫國家隊聚紡公司緊急徵召里內精通裁縫的40名義勇軍，秀枝阿嬤為能貢獻一己之力，從4月13日至7月10日，每天準時上工，趕工製作防護衣，用巧手保護眾多醫護人員的安全。

陳王秀枝說，她從18歲開始學做女紅，之後從事洋裝裁縫工作，沒想到50年後還能製作防護衣，她說：「每做一件防護衣，就能保護一個醫師或是護理師的生命和健康，趕工期間非常樂意每天早起上工，對自己能投入防疫國家隊的工作更是感到光榮。」

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