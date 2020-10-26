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    桃園／萬聖節搞怪 47隊變裝比拚

    啟英高中表演藝術科學生組「霹靂嬌娃隊」奪得第一名。（記者李容萍攝）

    啟英高中表演藝術科學生組「霹靂嬌娃隊」奪得第一名。（記者李容萍攝）

    2020/10/26 05:30

    〔記者李容萍／桃園報導〕鬼王、鬼后來搗蛋了！萬聖節在西方是個歡慶熱鬧的節日，這一天大家會用盡方法讓自己穿著奇裝異服到各家按門鈴，大喊「不給糖，就搗蛋」（Trick or Treat）！桃園市六和商圈發展促進會舉辦「百變驚像獎—萬聖鬼王遊六和」活動，47組參賽隊伍昨天齊聚中壢銀河廣場爭取高額獎項，眾人放膽搞怪運用彩妝造型「妝魔作樣」，變裝成各式鬼怪或創意人物提前歡度「Happy Halloween」！

    啟英高中囊括前3名

    六和商圈推出多個獎項及店家消費券，總價值8萬元，前3名可各獲1萬5000元、1萬元、5000元等值的店家商品，結果由啟英高中表演藝術科、電影電視科學生組成「霹靂嬌娃隊」，「HelloWIN隊」、「活死人軍隊」獲得前3名。

    扮喪屍逼真 小黃運將嚇到結巴

    霹靂嬌娃隊長董韋德說，他們參考電影「屍速列車」的裝扮，一早在學校用特殊顏料、專用乳膠等互相化妝，花了一個上午搞定後，再把不要的衣服剪破爛穿上身，可能因為一身擬真的喪屍裝扮太逼真，因為不好坐公車而搭乘計程車，沒想到一上車卻把計程車司機嚇到講話結巴，差一點要打電話報案！

    同是表演藝術科的HelloWIN隊，隊長陳德祐自認只用簡單的眼線筆就完妝，走的是知性、性感的鬼路線；去年獲得佳作的活死人軍隊今年再接再厲，並下足功夫，戴上像極被劈了頭的刀具髮箍，驚悚的搞鬼裝扮，嚇人指數破表。

    踩街遊行 鄭文燦發糖果

    市長鄭文燦下午偕同變裝隊伍前往六和商圈踩街遊行，沿路發放萬聖節糖果，他說，六和商圈以威尼斯影城及SOGO百貨為核心，生活機能完善、人氣與買氣蓬勃，有百貨、影城、精品服飾、各式主題餐廳及咖啡業者，融合流行文化的元素，每年透過舉辦萬聖節活動，為商圈帶來新的生命力。

    市府觀光旅遊局將於本月31日至11月8日在高鐵桃園站前廣場舉辦「桃園萬聖城」活動，規劃萬聖城氛圍空間營造、大型裝置藝術布置、萬聖節演唱會、變裝派對等主題活動，也安排光雕展演，31日晚上變裝演唱會將邀請玖壹壹、鼓鼓、陳芳語、曾沛慈、潘裕文、閻奕格、屁孩、龔言脩等藝人變裝演出。

    參加「百變驚像獎─萬聖鬼王遊六和」活動的隊伍，很用心設計造型和打扮。（記者李容萍攝）

    參加「百變驚像獎─萬聖鬼王遊六和」活動的隊伍，很用心設計造型和打扮。（記者李容萍攝）

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