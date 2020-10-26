新竹米粉節 南勢米粉寮開吃

新竹市米粉節昨天在米粉故鄉南勢登場，吸引滿滿人潮。（市府提供）

2020/10/26 05:30

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市府擴大舉辦米粉節，昨在米粉故鄉南勢登場，邀請在地業者一起製作「米粉節限定」料理，更有米粉工廠、米粉寮導覽團，帶民眾探尋米粉產業的傳承與好吃的秘密，最有在地味的米粉節吸引了爆滿人潮。

新竹市長林智堅表示，南勢是他的第二故鄉，但每次向大家介紹南勢米粉寮，卻很多人不曉得，出名的米粉就是源自這裡，這次特別把米粉節搬回故鄉，帶大家認識新竹最特別的米粉文化。

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米粉公會理事長鍾淑鈴說，米粉公會成員常一起討論米粉技術，新產品都互相幫忙研發試吃，所以新竹的米粉技術持續精進，也推出許多創新的米粉產品，2020台灣設計展也配合設計全新包裝，讓大家有不同的米粉體驗。

新竹市工商發展投資策進會表示，新竹秋季強勁又不帶水氣的「九降風」，十分適合風乾物產，讓新竹米粉名聞全台，1960到1970年間可說是新竹米粉的全盛時期，有上百間米粉工廠，南勢就是多數米粉的故鄉，至今保有米粉傳統製法。

新竹的米粉是蒸熟後再經日曬製成，體積較細、一咬即斷，依所含米的比例，分為純米米粉、調和米粉、炊粉等，尤其製作純米米粉需經整顆米磨漿、製成米粿、擠壓成條、蒸熟切斷、拆絲成型、日曬風乾等17道繁複工序，製成時間至少16小時、風乾8小時，「七分風乾、三分日曬」所言不假。

昨天活動吸引許多民眾參加，米粉寮很多居民都有製作米粉的經驗，現場不僅參加活動，也化身一日導覽員，帶著遊客認識米粉寮的歷史文化，並一起辦桌共餐，成為米粉寮最熱情的午宴盛會。

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