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    台3線文化地圖及村徽設計 苗縣7隊入選

    行政院客委會舉辦台3線村里文化地圖及村徽設計推廣，苗縣有7個團隊入選，入選團隊數居冠。（記者張勳騰翻攝）

    行政院客委會舉辦台3線村里文化地圖及村徽設計推廣，苗縣有7個團隊入選，入選團隊數居冠。（記者張勳騰翻攝）

    2020/10/26 05:30

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕行政院客委會為展現台3線客庄創生風采，首度舉辦「台3線村里文化地圖及村徽設計推廣計畫」，苗栗縣在21個入選團隊中共有三灣文化產業觀光發展協會等7個團隊入選，數量居冠，將透過地圖及村徽讓民眾了解、體驗台3線沿線客庄群落在地創生的故事。

    21團隊入選 苗縣最多

    苗縣府文化觀光局長林彥甫指出，獲選的團隊有苗栗縣內山必落腳文化協會、三灣文化產業觀光發展協會、三灣鄉北埔村辦公處團隊、頭份後花園（苗栗縣羅庚埤觀光文化發展協會）、頭份市蘆竹里辦公處團隊、公館鄉館南社區發展協會及大湖鄉新開村辦公處。

    林彥甫表示，7個團隊各展特色，如三灣文化產業觀光發展協會述說「老街故事．三灣歷史」、北埔村辦公處團隊「南薑花秘境」、羅庚埤觀光文化發展協會「頭份後花園」、蘆竹里辦公處團隊「蘆竹湳古早味」、內山必落腳文化協會「富興．富心．戶戶興」、館南社區發展協會「館邑泉源 南土豐饒」及新開村辦公處「老店新開．網行文化展風華」。

    整理特色 邀客訪客庄

    林彥甫指出，這些社區運用田野調查重新整理在地特色，並透過「參與式設計」及「社區擾動」，在地人說在地故事，在地人繪製村徽及地圖，邀請民眾拿著「村里文化地圖」按圖索驥，來台3線遶山花，探訪客庄之美。

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