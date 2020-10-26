為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    南投日月潭水位降 集集攔河堰夜間減供

    水情趨緊，日月潭水庫九蛙疊像有七蛙見客。（記者劉濱銓翻攝）

    水情趨緊，日月潭水庫九蛙疊像有七蛙見客。（記者劉濱銓翻攝）

    2020/10/26 05:30

    〔記者劉濱銓／南投報導〕水情趨緊！日月潭水庫近來水位直落，蓄水率跌破9成，約在8成左右，潭區九蛙疊像也有7蛙見客，管理日月潭水庫的台電表示，最近潭區進水量每天才10至12CMS（每秒立方公尺），但放水量卻達25至30CMS，入不敷出才會水位下降，另外，集集攔河堰為調度下游農業用水，也啟動夜間減供，白天供水60CMS，夜間改成50CMS，透過調度節約，確保農水供應無虞。

    日月潭水位最近在746公尺徘徊，九蛙疊像也有7蛙露出水面，對比本月初4、5蛙探頭，蓄水率還有9成多，足見水位明顯下降。

    台電指出，日月潭上游的霧社水庫因蓄水降低，使得放水到潭區的水量也減少，加上還需配合水情調度，每天供水25至30CMS，水位才會降得比較快，待農業用水高峰結束，就會多蓄一些水，確保明年一期稻作春耕時有水可用。

    集集攔河堰管理中心表示，目前正值彰雲二期稻作抽穗期，農水需求量大，白天因日曬會有蒸發作用，因此供水量會多一些，到了晚間則無此問題，供水就會降至50CMS。

    過去在秋季時節，因暑假多少會有颱風報到，濁水溪天然入流動輒100CMS，但今年尚無颱風侵台，集水區雨量進帳有限，導致天然入流僅25CMS左右，為滿足下游農水需求，還需仰賴台電發電放水，但只要二期稻抽穗完畢，下個月就能減少供水，舒緩調度壓力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    生活今日熱門
    深夜特集》聲援泰國學運 噗攏共小尖兵創意傳授「四不一沒有」
    2020/10/25 21:00

    深夜特集》聲援泰國學運 噗攏共小尖兵創意傳授「四不一沒有」 影片

    中南部慎防日夜溫差 週三起東北風再增強
    2020/10/25 06:57

    中南部慎防日夜溫差 週三起東北風再增強

    18號颱風「莫拉菲」今凌晨生成！ 可能為台灣帶來水氣
    2020/10/25 06:42

    18號颱風「莫拉菲」今凌晨生成！ 可能為台灣帶來水氣

    10/25 各報重點新聞一覽
    2020/10/25 06:34

    10/25 各報重點新聞一覽

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播