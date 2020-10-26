南投日月潭水位降 集集攔河堰夜間減供

水情趨緊，日月潭水庫九蛙疊像有七蛙見客。（記者劉濱銓翻攝）

2020/10/26 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕水情趨緊！日月潭水庫近來水位直落，蓄水率跌破9成，約在8成左右，潭區九蛙疊像也有7蛙見客，管理日月潭水庫的台電表示，最近潭區進水量每天才10至12CMS（每秒立方公尺），但放水量卻達25至30CMS，入不敷出才會水位下降，另外，集集攔河堰為調度下游農業用水，也啟動夜間減供，白天供水60CMS，夜間改成50CMS，透過調度節約，確保農水供應無虞。

日月潭水位最近在746公尺徘徊，九蛙疊像也有7蛙露出水面，對比本月初4、5蛙探頭，蓄水率還有9成多，足見水位明顯下降。

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台電指出，日月潭上游的霧社水庫因蓄水降低，使得放水到潭區的水量也減少，加上還需配合水情調度，每天供水25至30CMS，水位才會降得比較快，待農業用水高峰結束，就會多蓄一些水，確保明年一期稻作春耕時有水可用。

集集攔河堰管理中心表示，目前正值彰雲二期稻作抽穗期，農水需求量大，白天因日曬會有蒸發作用，因此供水量會多一些，到了晚間則無此問題，供水就會降至50CMS。

過去在秋季時節，因暑假多少會有颱風報到，濁水溪天然入流動輒100CMS，但今年尚無颱風侵台，集水區雨量進帳有限，導致天然入流僅25CMS左右，為滿足下游農水需求，還需仰賴台電發電放水，但只要二期稻抽穗完畢，下個月就能減少供水，舒緩調度壓力。

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