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    最美坐不到 花蓮人：期待城際列車

    台鐵喜迎「最美區間車」入港，昨在花蓮車站展示新車見面會，但人潮不如預期，花蓮人似乎不太買單，原因就在「看得到坐不到！」（記者王峻祺攝）

    台鐵喜迎「最美區間車」入港，昨在花蓮車站展示新車見面會，但人潮不如預期，花蓮人似乎不太買單，原因就在「看得到坐不到！」（記者王峻祺攝）

    2020/10/26 05:30

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕台鐵喜迎「最美區間車」入港，昨在花蓮車站展示新車見面會，但人潮不如預期，花蓮人似乎不太領情，原因就在「看得到坐不到！」

    明年6月來台 168輛行駛花東

    EMU900型通勤電聯車主要投入西、北部運行；台鐵則回應，花東輸運會以新購600輛城際電列車為主，預計明年6月交車，假日運能約較現行增加43％。

    2列900型通勤電聯車前日運抵花蓮港，號稱「地表最美區間車」，其中1列新車昨早10點至下午4點，停靠花蓮車站後站供民眾參觀，但朝聖人潮稀稀落落，賞車熱度明顯不高。

    帶著孩子賞車的花蓮縣民李先生說，新車確實新穎，有捷運列車的感覺，但因未行駛東部幹線，暫以北部通勤疏運為主，花東民眾較「無感」，等於「看得到坐不到」，平時也不會刻意北上搭新車，還是期待未來投入東部地區的新車種。

    台鐵表示，台鐵已耗資約443億元採購600輛城際電聯車，將自花蓮港運入，預計明年6月交車，2024年會全數上線營運，新購城際電聯車將率先應用在東部地區，預期平日能較現行增加36％運能、假日增43％。

    預計2024上線 運能增約4成

    採購城際列車的重要推手是現任駐美代表蕭美琴，在時任立委爭取下，台鐵允諾將168輛車優先放在花東地區使用。新車除率先投入花東線，也會在花蓮港裝卸、鋪設、組裝，去年外觀設計曝光令人驚豔，花蓮民眾相當期待。

    採黑白極簡風視覺設計的新式城際列車，共50編組、12輛車廂，速度等同普悠瑪、太魯閣自強號，每列車12輛的座位數，比普悠瑪號增加170席位，全數投入後，運能將會大幅提升，「花東一票難求」狀況可望終結，成為歷史名詞。

    縣長徐榛蔚也在900型迎新車儀式致詞時表示，期待明年城際列車的到來，往返東台灣便利民眾交通，東部是一個休閒旅遊的城市，遊客搭上城際列車後，就可從宜蘭開始一覽太平洋美景，漂亮且賞心悅目。

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