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    封橋年餘改建 宜蘭橋主線道通車

    宜蘭橋主線道開放通車，宜蘭縣長林姿妙（中間著黃衣）、宜蘭市長江聰淵（著綠衣）等人到場。（記者蔡昀容攝）

    宜蘭橋主線道開放通車，宜蘭縣長林姿妙（中間著黃衣）、宜蘭市長江聰淵（著綠衣）等人到場。（記者蔡昀容攝）

    2020/10/26 05:30

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭橋封橋改建1年多後，昨天中午開放主線道通車，預計12月底全線通車，蘭陽媽祖文化節遶境隊伍在火神陣加持下，浩浩蕩蕩通過新的宜蘭橋，象徵為市民巡安祈福，也祈求媽祖保佑行車安全。

    媽祖遶境隊伍 率先過橋祈福

    蘭陽媽祖文化節第3天，遶境隊伍從礁溪澤蘭宮起駕進入宜蘭市，率先通過新宜蘭橋，現場燃放鞭炮、敲鑼打鼓，熱鬧滾滾，引來不少人駐足圍觀，有些鄉親還自備香爐，在街道兩側虔誠祈福。

    宜蘭縣長林姿妙站上陣頭鼓車打鼓，率領遶境隊伍通過新的宜蘭橋，宣布開放階段性通車，她說，有媽祖保庇，一定會平安順遂，並指示縣府工程團隊，在年底前如期讓新橋全線通車；宜蘭市長江聰淵指新橋平面式橋梁設計，融入宜蘭河地景，歷經14個月後即將完工，施工時不用拆除周邊民房，真的很感動。

    居民葉阿嬤說，她近來身體比較不好，得知宜蘭橋即將啟用，有媽祖遶境隊伍通過，專程來拜媽祖祈求保平安；另名林姓市民認為，宜蘭橋是宜蘭市通往礁溪、頭城的重要交通動線，啟用後可望帶來更舒適安全行車環境。

    拆便橋後 增設人行、自行車道

    宜蘭橋原有橋梁老舊，沒有人行道空間，通洪能力未達到宜蘭河治理計畫標準，縣府去年8月封橋，斥資5.11億元改建，新橋全長241公尺，橋寬21.3公尺，設計雙向四車道。橋的兩側預計增設人行、自行車道及觀景平台，待便橋拆除後再施設。

    新橋現階段雙向各開放1個快車道、1個慢車道，並分隔人行空間，給用路人使用，宜縣府強調，工程品質均符合規範標準，經施工及監造技師確認橋梁結構安全無虞。

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