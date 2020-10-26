《北市士農改選提前開打》葉文忠指控圖利建商 郭萬清否認

2020/10/26 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市士林區農會明年3月改選，現任農會理事長葉文忠和前理事長郭萬清角逐理事長。本月初郭指控葉掏空農會，如今葉反控郭任內於2010年間，以超低利率1.88%借給建商逾1億元，低於優利貸的土地建築融資最低利率3.401%，還替建商主導，加上農業金庫、南港農會共3億4千萬元聯貸案，之後又以低價向建商購買2戶住宅，疑與建商有不當往來，不當所得估計超過千萬元，他要去地檢署告發違反「銀行法」、「洗錢防治法」，並追償士林農會損失。

葉揚言提告 並追償士農損失

郭萬清回應，該案為三家銀行的聯貸案，主要為農業金庫主辦，士林農會是管理行，可收手續費，另一間則是南港農會，由農業金庫評估額度和利率，並經過董事會同意，士林農會再開理事會照程序走，根本不是他設定利率。

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被控低價買建商房，郭萬清說，沒有便宜購入，照當時的價格，且他持有5年，他無法決定利率，和建商並無不當往來，他強調現在因農會選舉，葉文忠才不斷抹黑。

郭萬清本月7日和議員王世堅、林世宗開記者會，控葉文忠人事黑箱，拔除反對派會員，左右士林農會選情，甚至違背程序偷跑都更案。但葉文忠隨即調查郭萬清任內疑似涉弊資料，雙方戰火白熱化；葉指控，郭任內訂定內規，以超低利率借給建商逾1億元，還替建商主導聯貸案，再低價購買2戶，疑和建商有不當往來。

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