（台北）客家義民嘉年華 蔡總統祈福度過疫情

總統蔡英文（前排右一）應邀出席擔任正獻官主持儀式，台下與小朋友合照親切互動 。（記者方賓照攝）

2020/10/26 05:30

〔記者鄭名翔／台北報導〕2020台北客家義民嘉年華昨盛大登場，蔡英文總統表示，台灣於疫情期間展現客家團結精神，使防疫有成、援助國際、迅速振興，也藉此次活動主題「四海大平安」，為世界祈褔；台北市長柯文哲也同聲祈求義民爺保佑，盼這片土地的人民平安度過疫情，早日回到正常生活。

台北客家義民嘉年華邁入第33年，3000多人組成繽紛奔放的挑擔踩街隊伍，昨早從台北田徑場出發，步行3公里至國父紀念館參加主祭大典；台北市客委會主委徐世勲表示， 今年特別於國父紀念館舉辦，除因國父孫中山是客家人， 也紀念1988年客家鄉親在此發起的「還我母語運動」，象徵客家人飲水思源精神，使活動更具意義。

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擔任正獻官的蔡英文表示，客家信仰中的義民爺、忠勇公，彰顯團結一致、保家衛國的精神；今年雖遭逢疫情，但台灣不僅防疫有成、向世界伸出援手，並迅速投入振興工作，還能舉辦如此國際級盛會，正是靠著眾人團結才達成，也期盼藉此活動為全球祈福，共度疫情的挑戰。

極力復振客語 是對鍾老的承諾

蔡英文也提到，謹記鍾老（已故客家文學大老鍾肇政）所言︰「沒有客家話，就沒有客家人」，近年極力投入客語復振，包括2018年修正「客家基本法」，積極推動客語認證考試，去年通過「國家語言發展法」，更讓客語成為國家語言；蔡強調，客語復振不僅是客家子弟的重要承擔，也是她對鍾老的承諾，要讓客家文化代代相傳。

柯文哲說客語 祈祝四海大平安

柯文哲則展現東道主誠意，2分40秒的致詞全程皆使用客語；他表示， 此次活動取客語5腔調「四縣」、「海陸」、「大埔」、「饒平」、「詔安」的其中一字，拼成「四海大平安」作為主題，不僅取其吉祥、祝願意涵，也向義民爺祈福，盼早日擺脫疫情陰影，並期許眾人繼續為傳承客家文化努力。

蔡、柯僅禮貌性拱手 幾無互動

而同任正獻官的蔡英文、柯文哲同台，再度引發外界關注，但除入場時相互禮貌性拱手寒暄，兩人在1個多小時的典禮中，雖皆比肩同坐，全程仍幾無互動。

國民黨大老、世界客屬總會榮譽總會長吳伯雄在柯文哲之後發言，先讚柯的客語比去年進步許多，贏得滿堂彩，另還笑稱，要先向柯市長預約明年小巨蛋場地，期許無論是不是客家人，都能共赴盛會，體驗團結的重要，讓明年參加的人數更上層樓。

台北客家義民嘉年華昨登場，3千多人挑擔踩街，熱鬧繽紛 。（記者方賓照攝）

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