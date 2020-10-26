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    首頁　>　生活

    51歲男打流感疫苗 10天後送醫病危

    台中市51歲林姓男子，本月10日接種流感疫苗，10天後出現手麻、四肢無力、頭暈想吐等症狀。圖為流感疫苗。（資料照）

    台中市51歲林姓男子，本月10日接種流感疫苗，10天後出現手麻、四肢無力、頭暈想吐等症狀。圖為流感疫苗。（資料照）

    2020/10/26 05:30

    疑罹罕病「GBS格林巴利症候群」 機率為百萬分之一

    〔記者歐素美、林惠琴／台北報導〕台中市豐原區51歲林姓男子，本月10日接種流感疫苗，10天後出現手麻、四肢無力、頭暈想吐等症狀，到醫院急診後因呼吸困難，疑罹患罕見疾病「GBS格林巴利症候群」，21日住進加護病房，醫院並發出病危通知。台中市衛生局指不排除因施打疫苗引起，將協助家屬申請藥害救濟。

    據了解，林男今年第一次施打流感疫苗，家屬說林男身體健康，沒有遺傳疾病，也沒有慢性病史。

    院方表示，林男20日到院急診，收治住院不久即呼吸困難而送進加護病房，目前插管治療。林男因急性周邊神經病變，經抽脊髓液化驗，不排除為罹患罕見疾病「GBS格林巴利症候群」，但細菌培養未出爐，還無法確定，不排除與施打流感疫苗有關，疫苗也在化驗中。

    院方表示，疫苗注射後引起此類疾病機率為百萬分之一，台灣出現過零星個案。格林巴利症候群，又稱「急性多發性神經炎」，是一種急性的周邊神經病變，可能侵犯身體的運動、感覺及自主神經系統。主因身體免疫反應出錯，轉而攻擊自身神經系統。

    台中市衛生局長曾梓展表示，患者嚴重可能死亡或終身癱瘓，但多數患者會自行痊癒，一般採用血漿置換術治療，改善自體免疫系統自我攻擊的情況。

    疾管署副署長莊人祥表示，收到地方通報後，就會送預防接種受害救濟審議小組，由專家討論是否與疫苗有關。

    前天僅3.1萬人施打 創新低

    據統計，截至10月24日，公費流感疫苗接種已達412.8萬劑，近日非假日人潮已從第一週每日施打30、40幾萬劑，降至10幾萬劑。假日人潮則都在10萬劑以下，前天週六僅有3.1萬劑。莊人祥認為主因為大部分目標族群皆已施打，今年所有疫苗預計11月5日前配送完成。

    衛福部疾管署副署長莊人祥表示，收到地方通報後，就會送預防接種受害救濟審議小組，由專家討論是否與疫苗有關。（資料照，記者林惠琴攝）

    衛福部疾管署副署長莊人祥表示，收到地方通報後，就會送預防接種受害救濟審議小組，由專家討論是否與疫苗有關。（資料照，記者林惠琴攝）

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