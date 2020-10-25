萬里「鱻蟹宴」登場 侯友宜：天然ㄟ尚好

新北市年度重頭戲「鱻蟹宴」昨於野柳漁港登場，席開80桌邀民眾大啖螃蟹佳餚。（記者林欣漢攝）

2020/10/25 05:30

〔記者林欣漢、陳心瑜／新北報導〕目前正值「萬里蟹」產季，新北市府舉辦系列活動促銷，市長侯友宜昨主持重頭戲「鱻蟹宴」，於萬里區野柳漁港席開80桌歡慶豐收，他賣力行銷，表示萬里蟹來自西北漁場，每年捕撈約4、500噸，並禁止捕撈過小的螃蟹及抱卵母蟹，讓漁業永續發展，「天然ㄟ尚好」，邀請各地民眾品嘗限量、當季的珍饈。

陸續有捕蟹趣、獨木舟等活動

農業局長李玟表示，25日、31日及11月1日還有捕蟹趣、海洋獨木舟等漁業體驗活動，野柳假日活蟹市集、富基及龜吼魚市皆持續供應當季生猛海鮮，假日的「萬里蟹免費接駁車」將持續到31日，歡迎民眾多加利用；除了休閒漁業體驗，也規劃「萬里蟹巡迴啤酒吧」活動，10月31日在板橋麗寶百貨、11月7日在台北頂好廣場，現場拍照打卡有機會抽中萬里蟹、海鮮米餅等好禮。

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「鱻蟹宴」席開80桌慶豐收

侯友宜表示，「鱻蟹宴」是早年捕蟹船主慶祝萬里蟹豐收，犒賞漁民及家屬、員工的辦桌活動，後來發展成捕蟹船主年度一起靠港集合的大聚會，象徵「滿載幸福回家」的意涵。近年開放民眾報名參加，讓萬里在地漁業及海洋文化更廣為人知。

另外，位於北海岸風景特定區的富基魚市，吸引海鮮愛好者朝聖，新北市府提報富基漁港參加漁業署「金鑑漁港」選拔，10月31日之前，民眾造訪富基漁港並拍照，再透過「金鑑漁港」評鑑網站或App上傳問卷，到農業委員會漁業署臉書粉絲專頁按讚，就有機會得到神秘小禮。

富基魚市用振興券有優惠

李玟說，在富基魚市使用振興券消費，滿1千元送100元等值商品，滿2千元送200元，可品嘗萬里蟹、貢寮鮑及漁船直送的海膽、龍蝦、花蟹、鳳螺、鮮魚等，也可順遊台灣最北端的富貴角燈塔、老梅綠石槽。富基漁港新啟用的多功能突堤碼頭，採用跨樑碼頭設置棧橋平台，民眾可愜意欣賞夕陽美景。

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