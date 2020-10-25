為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    沼液沼渣施灌車隊 雲林10鄉鎮成軍

    雲林推動沼液沼渣施灌，已輔導10鄉鎮成立施灌車隊。（記者詹士弘翻攝）

    雲林推動沼液沼渣施灌，已輔導10鄉鎮成立施灌車隊。（記者詹士弘翻攝）

    2020/10/25 05:30

    〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣環保局推動農地澆灌沼液沼渣計畫成效佳，至今年9月為止，通過沼液沼渣農地肥分使用計畫有203家畜牧場，施灌面積達840.87公頃，每年施灌量達58.7萬公噸，可減少58.7萬公噸畜牧廢水排入河川，環保局也在10鄉鎮輔導成立施灌車隊。

    農友可聯繫取得資格畜牧場

    環保局表示，農地施灌畜牧廢水，可使農田土地肥分提高，作物收穫量上升，減少使用化學肥料，達到資源循環利用，施灌作物包含水稻、玉米、落花生及食用甘蔗等作物，農地有需要澆灌沼液沼渣的農民，可向已取得畜牧糞尿資源利用的畜牧場聯繫，除讓畜牧業廢棄物找到第二春外，縣府、畜牧業者及農民也可互蒙其利。

    環保局為促成更多的畜牧業者及農民共同參與，積極輔導在地設置施灌車隊，以克服沼渣沼液運輸問題。自2018年起補助11輛沼液沼渣施灌車輛，並有7場簽署成立施灌車隊，另再加上畜牧場自行成立車隊，目前10個鄉鎮已有14隊施灌車隊。

    環保局指出，施灌車隊可擴大增加縣內沼液沼渣施灌能量，協助有意願使用沼液沼渣作為農地肥分利用農民進行施灌，提升農民對沼液沼渣使用信心，解決畜牧業與農民的施灌載運問題，讓施灌作業調度更順暢。

    環保局也媒介調度施灌車輛

    環保局為解決無施灌車場家載運沼液施灌問題，也媒介調度有施灌車輛的畜牧場協助鄰近場家執行施灌作業，截至9月為止，已完成5場沼液沼渣載運作業，總施灌量約300公噸。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    《小檔案》沼液沼渣 畜牧糞尿發酵後產物
    2020/10/25 05:30

    《小檔案》沼液沼渣 畜牧糞尿發酵後產物

    最後1字頭 「水澍之間」熱銷8成

    名人齊居「富邦天空樹」 獨享2千坪私家湖光水色
    生活今日熱門
    10/24 各報重點新聞一覽
    2020/10/24 06:18

    10/24 各報重點新聞一覽

    水氣減少、今晨平地最低溫17.2度 專家：18號颱風恐形成
    2020/10/24 07:24

    水氣減少、今晨平地最低溫17.2度 專家：18號颱風恐形成

    70歲馬英九挑戰鐵人賽 笑稱：比我快比我慢的都要移送法辦
    2020/10/24 08:04

    70歲馬英九挑戰鐵人賽 笑稱：比我快比我慢的都要移送法辦

    姐姐bbb蕾絲敲到了！中衛Ｘ謝金燕聯名口罩今開賣
    2020/10/24 08:30

    姐姐bbb蕾絲敲到了！中衛Ｘ謝金燕聯名口罩今開賣

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播