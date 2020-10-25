沼液沼渣施灌車隊 雲林10鄉鎮成軍

雲林推動沼液沼渣施灌，已輔導10鄉鎮成立施灌車隊。（記者詹士弘翻攝）

2020/10/25 05:30

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣環保局推動農地澆灌沼液沼渣計畫成效佳，至今年9月為止，通過沼液沼渣農地肥分使用計畫有203家畜牧場，施灌面積達840.87公頃，每年施灌量達58.7萬公噸，可減少58.7萬公噸畜牧廢水排入河川，環保局也在10鄉鎮輔導成立施灌車隊。

農友可聯繫取得資格畜牧場

環保局表示，農地施灌畜牧廢水，可使農田土地肥分提高，作物收穫量上升，減少使用化學肥料，達到資源循環利用，施灌作物包含水稻、玉米、落花生及食用甘蔗等作物，農地有需要澆灌沼液沼渣的農民，可向已取得畜牧糞尿資源利用的畜牧場聯繫，除讓畜牧業廢棄物找到第二春外，縣府、畜牧業者及農民也可互蒙其利。

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環保局為促成更多的畜牧業者及農民共同參與，積極輔導在地設置施灌車隊，以克服沼渣沼液運輸問題。自2018年起補助11輛沼液沼渣施灌車輛，並有7場簽署成立施灌車隊，另再加上畜牧場自行成立車隊，目前10個鄉鎮已有14隊施灌車隊。

環保局指出，施灌車隊可擴大增加縣內沼液沼渣施灌能量，協助有意願使用沼液沼渣作為農地肥分利用農民進行施灌，提升農民對沼液沼渣使用信心，解決畜牧業與農民的施灌載運問題，讓施灌作業調度更順暢。

環保局也媒介調度施灌車輛

環保局為解決無施灌車場家載運沼液施灌問題，也媒介調度有施灌車輛的畜牧場協助鄰近場家執行施灌作業，截至9月為止，已完成5場沼液沼渣載運作業，總施灌量約300公噸。

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