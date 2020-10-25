《高雄》陳其邁再下虱目魚戰帖 黃偉哲：沒在怕

高雄市長陳其邁（左四）昨參加彌陀港虱目魚文化節開幕，直呼當地虱目魚全台最好吃，要民眾多多購買。（記者許麗娟攝）

2020/10/25 05:30

〔記者許麗娟、洪瑞琴／綜合報導〕日前高雄市長陳其邁才向台南市長黃偉哲下戰帖，要比哪裡的肉燥飯好吃，昨天陳其邁，到彌陀區參加「虱目魚文化節」開幕活動，再喊聲「彌陀虱目魚全台最好吃」，並要黃偉哲「不服來比！」台南市長黃偉哲高調回嗆「當然好！台南虱目魚年產量居全國之冠，台南沒在怕，最好找嘉義的一起來大會戰」。

黃偉哲說，南市虱目魚年產量居全國之冠（約2萬6000至2萬8000噸），且作為「美食之都」，各種料理應有盡有，從滷魚頭、虱目魚肚到號稱「魚菲力」的魚背鰭肉都是公認好吃，還有虱目魚香腸、魚頭君吉祥物、阿中部長背的虱目魚包宣傳，「這些台南名產好物，高雄有嗎？」「拜託啊！怎麼想要找台南挑戰呢？」

請繼續往下閱讀...

黃偉哲說，台南、高雄與嘉義虱目魚產量是全台最大產區，歡迎高雄來挑戰，最好找嘉義一起來場友誼大賽，地點在哪裡都行，台南沒在怕！

第22屆彌陀港「虱想起」虱目魚文化節昨起2天在彌陀南寮漁港熱鬧登場，陳其邁致詞時表示，最近和台南市長黃偉哲「關係不太好」，他說高雄的肉燥飯比較鹹香，黃偉哲嗆聲台南的比較好吃，「這口氣他吞不下去」。

陳其邁指出，彌陀是虱目魚的故鄉，虱目魚全台最好吃，尤其虱目魚丸更是別的地方沒得比，他逗趣地問「黃偉哲市長你有聽到嗎？」 不然再來比。陳其邁說，不怕貨比貨，彌陀的虱目魚有市府掛保證將食安做好，品質好又好吃，會讓人「念念不忘、口齒留香」，甚至可再比魅力漁港，第1名也在彌陀，建議民眾到南寮漁港看夕陽、漫步鄉間小道，再買虱目魚和魚丸回家，是人生的最大享受。

陳其邁也提到高雄茄萣、永安、彌陀、梓官的農漁產品佔高雄85%，目前新台17線到左營的路線與海軍談得差不多了，未來新台17線北起茄萣到左營，可透過快捷公車，將美麗的海線地區串聯，全力發展漁村觀光。

虱目魚今年價格低迷，陳其邁表示，目前1台斤約32-35元，已逐漸回穩，虱目魚肉質鮮美、細嫩，有非常好的維生素和蛋白質，鼓勵大家多來採買，市府也會透過電商及網路等平台協助促銷。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法