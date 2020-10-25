為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    《高雄》陳其邁邀戴資穎 擔任秋冬旅遊大使

    高市邀戴資穎（左）擔任秋冬旅遊大使，與市長陳其邁打羽球，拍片行銷高雄。（記者葛祐豪翻攝）

    高市邀戴資穎（左）擔任秋冬旅遊大使，與市長陳其邁打羽球，拍片行銷高雄。（記者葛祐豪翻攝）

    2020/10/25 05:30

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市觀光局邀請「高雄之光」世界羽球球后戴資穎，擔任秋冬旅遊大使，昨天與市長陳其邁一起打羽毛球、拍片，行銷高雄好吃、好玩的觀光景點及美食。

    戴資穎昨走遍亞洲新灣區，從智崴科技i-ride、鯨魚堤岸，眺望高雄流行音樂中心及大港橋、再到壽山情人觀景台，也走訪鹽埕區品嚐大溝頂美食及奶茶一條街。

    兩人走訪駁二打卡 嚐冰淇淋、打羽球

    昨天中午，小戴與市長陳其邁相約在駁二藝術特區，走訪各異其趣的倉庫群，市長更與小戴在駁二人氣打卡點自拍，品嚐義式冰淇淋，兩人還小試身手打了幾球羽毛球。

    陳其邁宣布，邀請戴資穎擔任「高雄市秋冬旅遊大使」，廣邀民眾一起到高雄觀光旅遊，也藉由戴資穎的世界知名度，將高雄觀光推上世界級舞台。

    多了一份輕鬆自在 戴資穎邀玩高雄

    戴資穎表示，高雄的觀光確實需要推廣，她認為高雄跟台北比，多了一份輕鬆自在，也歡迎全台民眾趁著秋冬來高雄觀光旅遊。

    高雄市觀光局長周玲妏強調，這次邀請世界球后戴資穎擔任高雄秋冬旅遊大使，向大家介紹高雄新玩法。此外，為了讓更多年輕人了解高雄不同的觀光面向，觀光局更請來多組知名YouTuber接力，發掘高雄的觀光魅力。

    周玲妏說，今年底前，將有大型會展旅遊與企業年度旅遊，都鎖定高雄，預估能爭取到1、2萬名遊客。觀光局也將進一步整合多元計程車，推廣東高雄的山城旅遊。

    陳其邁（右）與小戴在駁二吃冰淇淋。（記者葛祐豪攝）

    陳其邁（右）與小戴在駁二吃冰淇淋。（記者葛祐豪攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    生活今日熱門
    10/24 各報重點新聞一覽
    2020/10/24 06:18

    10/24 各報重點新聞一覽

    水氣減少、今晨平地最低溫17.2度 專家：18號颱風恐形成
    2020/10/24 07:24

    水氣減少、今晨平地最低溫17.2度 專家：18號颱風恐形成

    70歲馬英九挑戰鐵人賽 笑稱：比我快比我慢的都要移送法辦
    2020/10/24 08:04

    70歲馬英九挑戰鐵人賽 笑稱：比我快比我慢的都要移送法辦

    姐姐bbb蕾絲敲到了！中衛Ｘ謝金燕聯名口罩今開賣
    2020/10/24 08:30

    姐姐bbb蕾絲敲到了！中衛Ｘ謝金燕聯名口罩今開賣

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播