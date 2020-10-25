《高雄》陳其邁邀戴資穎 擔任秋冬旅遊大使

高市邀戴資穎（左）擔任秋冬旅遊大使，與市長陳其邁打羽球，拍片行銷高雄。（記者葛祐豪翻攝）

2020/10/25 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市觀光局邀請「高雄之光」世界羽球球后戴資穎，擔任秋冬旅遊大使，昨天與市長陳其邁一起打羽毛球、拍片，行銷高雄好吃、好玩的觀光景點及美食。

戴資穎昨走遍亞洲新灣區，從智崴科技i-ride、鯨魚堤岸，眺望高雄流行音樂中心及大港橋、再到壽山情人觀景台，也走訪鹽埕區品嚐大溝頂美食及奶茶一條街。

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兩人走訪駁二打卡 嚐冰淇淋、打羽球

昨天中午，小戴與市長陳其邁相約在駁二藝術特區，走訪各異其趣的倉庫群，市長更與小戴在駁二人氣打卡點自拍，品嚐義式冰淇淋，兩人還小試身手打了幾球羽毛球。

陳其邁宣布，邀請戴資穎擔任「高雄市秋冬旅遊大使」，廣邀民眾一起到高雄觀光旅遊，也藉由戴資穎的世界知名度，將高雄觀光推上世界級舞台。

多了一份輕鬆自在 戴資穎邀玩高雄

戴資穎表示，高雄的觀光確實需要推廣，她認為高雄跟台北比，多了一份輕鬆自在，也歡迎全台民眾趁著秋冬來高雄觀光旅遊。

高雄市觀光局長周玲妏強調，這次邀請世界球后戴資穎擔任高雄秋冬旅遊大使，向大家介紹高雄新玩法。此外，為了讓更多年輕人了解高雄不同的觀光面向，觀光局更請來多組知名YouTuber接力，發掘高雄的觀光魅力。

周玲妏說，今年底前，將有大型會展旅遊與企業年度旅遊，都鎖定高雄，預估能爭取到1、2萬名遊客。觀光局也將進一步整合多元計程車，推廣東高雄的山城旅遊。

陳其邁（右）與小戴在駁二吃冰淇淋。（記者葛祐豪攝）

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