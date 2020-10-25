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    《高雄》六合夜市、三鳳中街擬結合外送業 開拓新客源

    六合夜市與三鳳中街結合外送業者，希望藉此開拓新客源與新戰場，提升營收。（記者黃佳琳攝）

    六合夜市與三鳳中街結合外送業者，希望藉此開拓新客源與新戰場，提升營收。（記者黃佳琳攝）

    2020/10/25 05:30

    市府推傳統店家結合新零售及電商平台購物模式

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄老牌「三鳳中街觀光商圈」與「六合國際夜市」受武漢肺炎等因素影響，生意不如以往，為重振觀光，兩者結合知名外送業者，為兩大商圈導入外送服務，希望藉此開拓新客源與新戰場提升營收。

    「生意沒像外界說的這麼慘」主委闢謠

    「六合夜市生意雖然有受疫情影響，但真的沒有像外界說的這麼慘！」六合夜市自治管委會主委莊其章說，這幾天外界一直有負面新聞指六合夜市生意慘澹，但實際上並不是如此，很多知名攤商一樣是人潮聚集，部分攤商雖然生意有受影響，但也維持至少五成營收，絕對不可能只剩下一成生意。

    三鳳中街管委會主委伍進昌表示，今年全台受疫情影響，民眾消費型態也跟著改變，外送服務大量取代實體消費，手指點餐儼然成為趨勢，三鳳中街與六合夜市透過經濟部中小企業處與高雄市經發局協助，結合foodpanda迎戰新消費市場。

    高雄市長陳其邁參加造勢活動時表示，從今年初疫情開始，兩大商圈確實受到不小影響，隨著國內疫情有效控制，7、8月逐漸回溫， 市府積極推動傳統店家結合新零售及電商平台購物模式，藉此帶動商圈智慧升級。

    陳其邁指示研擬短、長期和街廓改造計畫

    陳其邁說，他已指示經發局近期內研擬短期、長期和街廓改造計畫，讓傳統商圈能更活絡，市府也會推動在地文化特色營造獨特魅力，歡迎各大商圈店家一起加入，市府會攜手商家共同拚經濟。

    兩大商圈除了推出外送服務外，也與旅行社合作於11月推出「雄蓋水！網美養成」商圈遊程活動，報名費只要250元即可換取價值百元午餐抵用券、文創帆布購物袋，還能穿上日式浴衣體驗一日網美的明星感受，詳情可上「三鳳中街」臉書粉絲頁查詢，或電洽非凡國際旅行社（07）281-2600。

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