為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    大溪豆干節吸千客 大啖百道料理

    首日登場的「豆食百珍」，以各種調理方式與香料呈現豆干的不同樣貌。 （記者許倬勛攝）

    首日登場的「豆食百珍」，以各種調理方式與香料呈現豆干的不同樣貌。 （記者許倬勛攝）

    2020/10/25 05:30

    〔記者許倬勛／桃園報導〕第6屆桃園市「大溪豆干節」昨起2個週六、日在大溪區中正公園熱鬧舉行，百道豆食料理以不同姿態呈現，香氣四溢，讓民眾免費品嘗，首日即吸引逾千遊客；副市長李憲明昨宣布活動開跑時說，今年攜手基隆、新竹的業者，讓民眾有更多選擇，今天也邀請日籍廚師採用大溪食材推出「京都豆腐宴」，讓國人無須出國就能感受道地的日本京都美食。

    「豆食百珍」 超有創意

    大溪黑豆干遠近馳名，也是桃園代表性的庶民美食，黑豆干由來眾說紛紜，一說是青年黃屋向某位老婆婆學習，以焦糖為染料將白豆干染黑，延長保存期限也增添風味，1920年代飄香至今；大溪豆干節原是地方豆食產業界自辦的小規模祈福活動，2015年起，市府與桃園市產業發展協會合辦並擴大規模，業者每年推陳出新，讓民眾大飽口福。

    今推日廚「京都豆腐宴」

    今年首日登場「豆食百珍」主題活動，利用多種烹調方式及異國香料，讓豆干呈現不同風貌，除了黑豆干，還有豆福袋、鑲豆腐、豆干三明治、豆干漢堡等創意料理。

    第一次參與活動的黃小姐說，她對黑豆干夾培根的創意料理記憶深刻，聽達人解釋，才知道製程從豆漿加入鹽滷，再把豆腐花加壓成形，其固化程度不同，可從嫩豆腐到老豆腐再到豆干，令人驚艷。

    「吉美香」第3代老闆李汪倢透露，豆干要好吃，「滷汁」是關鍵，以冰糖加入醬油熬煮3天，搭配各式香料、中藥材，透過火力的掌控細細烹煮，產生唇齒留香、口感彈牙的豆干。

    系列活動包括食藝米其林、百年好藝，詳情可至活動官網（https://taoyuanevent.tycg.gov.tw/beancurdfestival）查詢。

    大溪豆干節昨起跑。（記者許倬勛攝）

    大溪豆干節昨起跑。（記者許倬勛攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    生活今日熱門
    10/24 各報重點新聞一覽
    2020/10/24 06:18

    10/24 各報重點新聞一覽

    水氣減少、今晨平地最低溫17.2度 專家：18號颱風恐形成
    2020/10/24 07:24

    水氣減少、今晨平地最低溫17.2度 專家：18號颱風恐形成

    70歲馬英九挑戰鐵人賽 笑稱：比我快比我慢的都要移送法辦
    2020/10/24 08:04

    70歲馬英九挑戰鐵人賽 笑稱：比我快比我慢的都要移送法辦

    姐姐bbb蕾絲敲到了！中衛Ｘ謝金燕聯名口罩今開賣
    2020/10/24 08:30

    姐姐bbb蕾絲敲到了！中衛Ｘ謝金燕聯名口罩今開賣

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播