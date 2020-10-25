大溪豆干節吸千客 大啖百道料理

首日登場的「豆食百珍」，以各種調理方式與香料呈現豆干的不同樣貌。 （記者許倬勛攝）

2020/10/25 05:30

〔記者許倬勛／桃園報導〕第6屆桃園市「大溪豆干節」昨起2個週六、日在大溪區中正公園熱鬧舉行，百道豆食料理以不同姿態呈現，香氣四溢，讓民眾免費品嘗，首日即吸引逾千遊客；副市長李憲明昨宣布活動開跑時說，今年攜手基隆、新竹的業者，讓民眾有更多選擇，今天也邀請日籍廚師採用大溪食材推出「京都豆腐宴」，讓國人無須出國就能感受道地的日本京都美食。

「豆食百珍」 超有創意

大溪黑豆干遠近馳名，也是桃園代表性的庶民美食，黑豆干由來眾說紛紜，一說是青年黃屋向某位老婆婆學習，以焦糖為染料將白豆干染黑，延長保存期限也增添風味，1920年代飄香至今；大溪豆干節原是地方豆食產業界自辦的小規模祈福活動，2015年起，市府與桃園市產業發展協會合辦並擴大規模，業者每年推陳出新，讓民眾大飽口福。

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今推日廚「京都豆腐宴」

今年首日登場「豆食百珍」主題活動，利用多種烹調方式及異國香料，讓豆干呈現不同風貌，除了黑豆干，還有豆福袋、鑲豆腐、豆干三明治、豆干漢堡等創意料理。

第一次參與活動的黃小姐說，她對黑豆干夾培根的創意料理記憶深刻，聽達人解釋，才知道製程從豆漿加入鹽滷，再把豆腐花加壓成形，其固化程度不同，可從嫩豆腐到老豆腐再到豆干，令人驚艷。

「吉美香」第3代老闆李汪倢透露，豆干要好吃，「滷汁」是關鍵，以冰糖加入醬油熬煮3天，搭配各式香料、中藥材，透過火力的掌控細細烹煮，產生唇齒留香、口感彈牙的豆干。

系列活動包括食藝米其林、百年好藝，詳情可至活動官網（https://taoyuanevent.tycg.gov.tw/beancurdfestival）查詢。

大溪豆干節昨起跑。（記者許倬勛攝）

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