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    首頁　>　生活

    桃園市府力拚國際級 產學合作提升學校地位

    2020/10/25 05:30

    記者謝武雄／專題報導

    多所國立大學看好桃園市發展前景，紛紛爭取來設據點、分校，對此，副市長高安邦表示，市府積極在青埔地區投入資金設置國際會展中心、亞洲矽谷創新研發中心，未來除吸引國際高科技大廠進駐，也會有更多國際大型展覽在這裡舉行，各頂尖大學若進駐，舉辦國際研討會或產學合作更為方便，也能提升學校的國際地位。

    高安邦說，桃園市是六都當中最有發展潛力城市，尤其是桃園航空城計畫啟動，將帶動產業發展，各大學想要進駐桃園市是嗅到先機，希望在台灣產業轉型中有一席之地，桃園位於台北、新竹中間，工業產值2.6兆元更是全國之冠，各校進駐後更利於學校發展。

    清華大學副校長呂平江表示，新竹有台大、馬偕、中國醫大附設醫院，醫療資源充足，反觀桃園市人口是新竹市的5倍，連個市立醫院都沒有，清大才想要來桃園發展醫療，與市府接觸後，決定在桃園航空城、機捷A16橫山站附近，設置千床規模醫院，解決沿海地區醫療資源不足問題。

    將設國際會展中心等

    呂江平也提到，配合清大醫院成立，也計畫設立後醫學系，及在桃園院區設置教育研究中心，提升桃園科學教育水準；清大醫院距離桃園國際機場、高鐵桃園站很近，又有桃園機場捷運，適合發展國際醫療，會針對基因療法等尖端醫療技術進行研究，提升國內醫療水平。

    交通大學代理校長陳信宏說，桃園有空港優勢，又位於台北智慧軟體園區、新竹科學園區之間，是績優潛力股，搶進桃園也看好未來能和國際接軌，桃園校區將是學校的觸角，第一時間了解國際產業趨勢變化。

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