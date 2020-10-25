苗縣都會區原民聯合豐年祭 歡慶

苗栗縣都會區原住民歲時祭儀暨聯合豐年祭，昨天在竹南運動公園登場，各族輪番以傳統歌舞歡慶，熱鬧滾滾。（記者彭健禮翻攝）

2020/10/25 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣都會區原住民歲時祭儀暨聯合豐年祭，昨天在竹南運動公園登場，各族輪番以傳統歌舞歡慶，熱鬧滾滾。縣長徐耀昌也出席同歡，並宣布爭取多時的都會區原民集會所，已初步獲原住民委員會同意協助興建，待設置完成將可提供聚會及舉辦大型活動。

爭建都會區原民集會所 有譜

苗縣原住民人口約1萬1400人，計有15族原住民定居苗栗，其中約6500人居住在泰安鄉、南庄鄉，以泰雅族、夏賽族居多；都會區約4900人，多居住在頭份市、竹南鎮、苗栗市，以阿美族最多。

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縣府每年辦理都會區原住民族歲時祭儀暨聯合豐年祭活動，讓都會區原住民交流互動，進而傳承、發揚傳統文化。昨活動由頭目陳金流、副頭目王貴保帶領祈福儀式後，徐耀昌與議長鍾東錦、地區縣議員、鄉鎮長等，也下場共跳迎賓舞，各族接著展開祭儀傳統歌舞，展現原民舞蹈的力與美。

但都會區原住民缺少集會場所，盼縣府協助。徐耀昌昨天宣布縣府規劃的都會區原住民集會所，已獲原民會原則同意協助興建，正由縣府原民中心提報前瞻計畫爭取補助。

縣府原民中心表示，規劃設置的都會區原住民集會所用地位於頭份市正興段，面積約1.6公頃，原是警察局拖吊場預定地，去年2月經縣府爭取獲國有財產署同意無償撥用。

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