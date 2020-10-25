石斑魚研究遭盜用 中研院團隊澄清

中央研究院臨海研究站研究員陳志毅的石斑魚研究，被不肖業者拿來當健康食品廣告。（記者林敬倫攝）

2020/10/25 05:30

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕中央研究院臨海研究站研究員陳志毅與團隊，從石斑魚身上提煉抗菌肽，正研究開發治療燒燙傷藥物；研究還未進入人體實驗階段，也沒有任何技術轉移，卻屢遭不明健康食品盜用，更有友人拿產品問「能否打折？」讓陳志毅氣炸站出來澄清，除捍衛自己名譽，更呼籲民眾別買類似健康食品，以免傷了荷包與健

康。

陳志毅籲勿買不明健康食品

陳志毅發現目前的研究資料，被不肖廠商盜用，直接在產品打出「中研院陳志毅研究員所研發之石斑魚抗菌胜肽」等字眼，當健康食品廣告，一罐還賣4800元，讓陳志毅看了氣得跳腳。

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宜縣衛局、消保官：歡迎通報

「類似事件已發生5、6次！」陳志毅說，他們的研究有到學校或中研院演講，傳出去的資料被不肖廠商冒用，當作欺騙消費者的廣告。他指出，研究沒進行技術轉移，也還未完成人體實驗，不肖廠商作法，不只損害他的名譽，許多消費者是阿公、阿嬤，花了冤枉錢買不明產品，還可能影響健康，「若有天吃死人，就麻煩大了」！

宜縣衛生局說，依據食品安全衛生管理法，食品添加物其標示、宣傳或廣告，不得有不實、誇張或易生誤解情形，否則可依法開罰4萬元至400萬元罰鍰，民眾若發現類似產品，可先向警方報案或通報轄區衛生所。

縣府消保官王雅琳說，此案確實有廣告不實嫌疑，消費者若遇爭議，可撥打1950或上行政院消費者保護網站申訴。

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