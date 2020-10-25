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    台南海安萬聖節大遊行 雙層巴士先變裝

    台南的雙層觀光巴士悄悄換裝。（記者王捷攝）

    台南的雙層觀光巴士悄悄換裝。（記者王捷攝）

    2020/10/25 05:30

    〔記者王姝琇、王捷／台南報導〕呼應月底萬聖節，台南雙層觀光巴士昨天提前「換裝」上路，車身彩繪從原本的府城意象搖身一變為暗黑風格，蝙蝠、墓碑、月圓、南瓜人等元素躍上車體，呈現出濃濃萬聖節意象，成為路上焦點。

    海安商圈理事長黃舜屏表示，迎接萬聖節，商圈發揮創意將雙層觀光巴士改裝成為「海安商圈屍速列車」，投入萬聖節當天的大遊行，昨提前為巴士換裝，即日起到萬聖節前夕，雙層巴士按原定路線行駛載客，民眾在市區就能遇見這台「氣氛十足」的宣傳車。

    海安商圈將在10月30日至11月1日舉辦2020海安商圈萬聖節活動，黃舜屏說，除了封街市集、街頭藝人表演、煙火秀外，另規劃大型變裝遊行，萬聖節當天雙層巴士將變身「屍速列車」，行經成大商圈、台南站前商圈、赤嵌朋派商圈、孔廟商圈，直到台南晶英酒店，晚間再回到海安商圈定點展示。

    黃舜屏說，雙層巴士行駛時，車上會安排舞蹈表演，人員也會精心變裝，同時台一大車隊9人座小巴也會化身「幽靈巴士」，加上50輛重機騎士變裝路騎，陪民眾暢遊市區。

    變身「屍速列車」的觀光巴士在海安商圈定點展示時，民眾可自由進出巴士拍照，現場也展示百輛的手工車、哈雷、老車、越野、日式族車，難得一見。

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