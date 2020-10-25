灰面鵟鷹過境屏東 逾4萬隻飛越禮納里

今年秋季灰面鵟鷹過境禮納里，曾觀測到半小時以內通過1600隻以上。（鍾益新提供）

2020/10/25 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕今年秋季灰面鵟鷹過境恆春半島數量創新高，在中繼站屏東縣瑪家鄉山區的禮納里部落，觀察到總數超過4萬隻，是近3年來新高紀錄。茂林國家風景區管理處今年首度在此舉辦的賞鷹活動就吸引逾2200人參加，明年還要繼續推動。

高雄市野鳥學會成員鍾益新表示，過境恆春半島的灰面鵟鷹，約有5、6成會經過禮納里，以往記錄約3至4萬隻，今年觀察時間較長，累積數量已逾4萬隻，從10月8日7500隻以上，至11日的4334隻以上為高峰期，其中又以國慶日當天最多，超過1萬1258隻；接著15日清晨6點起，出現灰面鵟鷹「大轟炸」景象， 主部隊不到半小時通過1600隻以上，相當精彩。

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茂管處主任江宜芳表示，今年首度與高雄市野鳥學會合作，在禮納里部落舉辦賞鷹，2天吸引逾2千2百人參加，顯見已成賞鷹新熱點，明年秋天將與部落產業結合辦理。

已經在禮納里觀測至少4、5年的退休教師鍾益新指出，今年秋季猛禽過境已近尾聲，但就算沒有過境猛禽，還有本土猛禽黑鳶、大冠鷲、鳳頭蒼鷹、東方蜂鷹、松雀鷹、林鵰及本地留鳥、春秋候鳥等，全年至少有70種以上的鳥類可觀賞，是值得推廣的賞鷹及賞鳥據點。

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