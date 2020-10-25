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    首頁　>　生活

    《台中》和服美女、浮誇武士 中區鈴蘭通踩街趣

    中區「鈴蘭通散步納涼會」踩街遊行，和服美女手持的鈴蘭燈籠，就是110多年前鈴蘭通的路燈造型。（記者張瑞楨攝）

    中區「鈴蘭通散步納涼會」踩街遊行，和服美女手持的鈴蘭燈籠，就是110多年前鈴蘭通的路燈造型。（記者張瑞楨攝）

    2020/10/25 05:30

    〔記者張瑞楨／台中報導〕到中區鈴蘭通「賴賴趖」！中城再生文化協會昨天於舊火車站、中山路、第二市場，舉辦踩街遊行等「鈴蘭通散步納涼會」，下午2時，兩支隊伍分別從舊火車站、第二市場啟程遊街，現場交織濃郁日本風情的和服美女，或浮誇打扮的武士，充滿後現代的拼湊風格，活動在典雅曼妙的舞踊時達到最高潮，試圖再現中市舊城區車水馬龍、商業與人文鼎盛的昔日風華。

    這場散步納涼會在今天（25日）下午1時起還有一場，此一為期兩天的活動有5項主題，遊街與市集之外，還有大墩鈴蘭通啤酒節與上百家店家串連，以及於舊火車站內展至下月22日的余如季老照片展覽，該協會秘書長陳冬梅說，今年是第二屆，此活動由在地居民、民間團體與店家合作，目的是提振經濟，讓中區成為台中市無可取代的品牌。

    昨天下午2時，由當地居民主導的隊伍，穿著日式服裝，從舊火車站啟程，打著鼓抵達第二市場後，於西川淑敏日本舞踊知家的舞踊表演，掀起最高潮；另一支由年輕人擔綱的角色扮演隊伍，從第二市場啟程，他們裝扮多樣又浮誇，包括歐洲武士、古代兵卒、羅馬兵團，最有趣的是「台灣甲冑武士隊」，穿著沉重盔甲，舉旗擊鼓吹海螺邁步向前，過足了戲癮。

    陳冬梅說，現在的中區中山路，在日治大正時期稱為新盛橋通，另因沿途豎立鈴蘭造型路燈，而有鈴蘭通別稱，是當時中市最繁華之路，舊火車站行人出口，就設於此路對面，第二市場正門也設於這條路上，新盛橋就位於現在宮原眼科前方，曾是東南亞第一座水泥鑄造橋，此路見證台中百餘年滄桑與演變。

    中區「鈴蘭通散步納涼會」踩街遊行，一群打扮浮誇的古代武士沒有殺氣，反而顯得可愛逗趣。（記者張瑞楨攝）

    中區「鈴蘭通散步納涼會」踩街遊行，一群打扮浮誇的古代武士沒有殺氣，反而顯得可愛逗趣。（記者張瑞楨攝）

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