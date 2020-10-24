戶籍溯源百年 高雄邀市民查祖先故事

日治時期的戶籍謄本有著相當詳細的家族與個人資料。（記者許麗娟攝）

2020/10/24 05:30

〔記者許麗娟／高雄報導〕今年是高雄之名因地方制度變革出現滿百年，自1920年高雄州設立起，至今保存完整日治時期的數位戶政資料，高雄市文化局舉辦「百年追尋：那些年戶籍謄本告訴我們的故事」，邀民眾一起來查詢家族的戶籍資料，認識祖先、共書高雄生活史。

台灣戶籍登記自1896年日治時期開始，1906年啟動正式記載，1920年高雄州設立，同年台灣第一次與日本國土同步進行大規模的戶口調查，當時普查完整地記錄高雄的市民群像，從現居地、戶籍所在地、日本世襲身分族稱（台灣人無）、成為戶主的年月和理由、種族、職業、家戶種別，甚至詳細到個人遷徙、婚姻、死亡、地址變更等記事，以及有無吸食鴉片、纏足、種別、殘障註記、種痘、是否為婚生子女等。

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內政部次長陳宗彥指出，台灣自日治到戒嚴時期是警政一家，直到1992年警察與戶政才正式分家，在戶籍資料完成數位化後，尤其回溯到日治時期戶籍的全面數位化，這些戶籍資料都可以在全國各戶政事務所申請。

民政局提醒，民眾可帶身分證正本至戶政事務所調閱戶籍謄本，但建議事先上「高雄市戶政資訊服務網」或下載手機APP「高雄市戶政線上e指通」點選「線上預約」，只需3天時間，屆時至現場繳交每張15元申請費用即可。

文化局也呼籲，民眾藉由戶籍謄本開啟家族話題後，可書寫成家族小故事投稿至高雄市立歷史博物館「高雄小故事」。

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