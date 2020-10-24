環島郵輪航抵高雄 陳其邁︰期待定型化

高雄市長陳其邁贈送幸運旅客紀念版一卡通。（記者洪臣宏攝）

2020/10/24 05:30

探索夢號帶來千餘遊客 市長充當一日導遊 走讀大港橋、輕軌

〔記者洪臣宏／高雄報導〕郵輪環島啟航，「探索夢號」昨抵達高雄，市長陳其邁充當一日導遊。陳其邁表示，郵輪靠港可讓觀光跟經濟效益的產能都更擴大，他希望國內旅行社能將郵輪觀光定型化，成為國內旅遊重要規劃。

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觀光產值、經濟效益盼更擴大

武漢肺炎疫情爆發，郵輪觀光停擺，星夢郵輪的「探索夢號」7月26日在台灣復航，成為全球第1艘復航郵輪。星夢郵輪與雄獅旅行社（主要包船方）推出為期6天5夜的「探索夢號—郵輪環島」航線，22日自基隆出發，昨載來1057名遊客抵達高雄港，陳其邁、觀光局長周玲妏、雄獅旅行社董事長王文傑及多名市議員臨港迎賓。

陳其邁親上遊覽車帶旅客到大港橋，走讀輕軌，導覽這座高雄市觀光新地標，遊客對高雄美景讚不絕口，高市府也特別開放津棧線渡輪，載遊客前往旗津旅遊、吃海產，並印製套裝行程DM供參考，約90%旅客選擇自由行。

旅行社規劃郵輪從高雄出發

陳其邁說，由郵輪觀光來看，高雄是最好的港灣城市，過去從基隆出發較多，雄獅也開始規劃國內旅遊從高雄出發，並上架賣票，會讓南部旅客更方便，過去台灣被稱為福爾摩沙，從海上看台灣，風景完全不一樣。

至於郵輪環島可帶動的觀光產值，陳其邁表示，根據國際郵輪估算標準，一天是100美元，疫情過後估算有6艘國際郵輪，若能停靠120航次，可以超過10億元，但國內旅遊會因不同航線、規劃而有不同估算，希望國內旅行社能將郵輪觀光定型化。他期待與國內旅行業者合作，累積更多郵輪觀光經驗，他強調，他跟黃偉哲（台南市長）、潘孟安（屏東縣長），不只在比滷肉飯誰是第一名，就區域觀光的整合跟合作，正在透過南方治理平台來做最有效的整合。

王文傑表示，高雄港市建設堪稱全世界第一流，高雄市攸關觀光業的基本交通建設已經完成，且有漂亮的港灣，大家致力把高雄港成為郵輪母港，除了讓國人在台旅遊，疫情解除後歡迎全世界的人來台旅遊。

郵輪環島目前規劃6航次，由於中央疫情指揮中心希望沒窗戶的內艙房不要住客，因此首航人次能破千人，顯示該旅程獲得回響。

郵輪環島啟航，「探索夢號」昨天抵達高雄。

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