中壢過嶺國中 活動中心暨幼兒園啟用

市府教育局去年1月以1億6430萬元動工興建過嶺國中活動中心暨非營利幼兒園，昨天完工揭牌啟用，提升師生教學環境。（記者許倬勛攝）

2020/10/24 05:30

〔記者許倬勛、魏瑾筠／桃園報導〕桃園市中壢區過嶺國中成立之初，囿於經費有限，未興建大型室內活動中心，師生上體育課或戶外課程常為天候所苦，為此，市府教育局去年1月以1億6430萬元動工興建活動中心暨非營利幼兒園，昨天完工揭牌啟用，提升師生教學環境。

外觀有埤塘等地方意象

市長鄭文燦昨出席啟用典禮時說，活動中心外觀富有埤塘、綠意等地方特色意象，提供遮風避雨的運動空間，讓師生能夠盡情揮灑汗水，也開放社區居民使用。

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幼兒園招收136名幼童

教育局設施科長鍾佳惠表示，過嶺國中創設11年，有870名師生，每逢天候不佳，學生苦無場地上體育課，只能擠在穿堂活動，該局考量師生活動需求，慮及當地幼兒園數量少，而籌設這座室內活動中心暨非營利幼兒園。

活動中心設計為地上2層建物，可容納1000人，提供羽毛球、籃球、排球等運動課程使用，另有6間專科教室；過嶺非營利幼兒園今年9月1日先行開班，共有3層樓、5個班級，招收136名幼童，3至6歲開設4班、2歲以下開設1班。

另，蘆竹區大竹重劃區因居住人口日增，市府斥資3億4000萬元辦理「蘆竹區中興、上興、新興、中福四里聯合集會所、公托中心、日照中心、圖書分館興建工程」，歷時4年完工，下週啟用。

這座多功能複合式場館位於大竹重劃區內，緊鄰興仁路、大興一街及中興六街，市圖大竹分館及大竹社福館為地上4層、地下1層建物，分為2棟，各自獨立出入，以梯廳間隔；市圖大竹分館1樓為入口大廳，2至4樓為館藏及閱覽空間，地下1樓為停車場及閱覽室；社福館1樓為里集會所、2樓為里長辦公室、3樓為托育中心及4樓為日照中心。

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