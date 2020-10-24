民俗文化公園樹遭「斷頭」 平鎮公所：生病無法醫治

金屬圍籬內的樹木已乾枯死亡。（記者許倬勛攝）

2020/10/24 05:30

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市平鎮區民俗文化公園內有32棵樹木被金屬框架束縛，有的疑遭過度修剪而斷頭，還有框架內已無樹木或罹病枯槁，對此，平鎮區公所農經課長杜國豪解釋，修剪、砍除的樹木是因生病且無法醫治，部分則修剪後待移植，預計下週請園藝植栽廠商移除金屬框架、補植樹木。

32棵被金屬框架束縛

民俗文化公園位於山子頂地區，是平南里民休閒活動主要場所，園區綠樹成蔭，頗受長者歡迎，常在樹下閒話家常、下棋對奕，但有民眾反映32棵樹木被金屬框架侷限生長，其中6個框架內已無樹木，可能是枯死移除後沒有補植，另有6棵枝幹乾癟、無樹葉或疑似罹患褐根病，也有樹幹長得粗壯、樹根竄起，而撐壞金屬框架或使樹穴水泥構造破損，在綠意盎然環境中顯得突兀。

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下週移除病死樹木、圍籬

杜國豪說，民俗文化公園設置於2009年，黑板樹、榕樹、櫻花樹、樟樹等逾2百棵，是成立之初從他處移植而來，因部分生長不佳，才以兼具景觀的圍籬支撐樹木，但效益有限，下週委請廠商依「桃園市樹木修剪維護作業參考原則」，移除病死樹木與圍籬。

專家：樹穴窄 照護不佳

「不當修剪就是扼殺生命。」攀樹專家方明杰批評公所未盡維管之責，部分樹木病入膏肓，徒手都可剝到樹幹的生長層，初判除照護不佳，圍籬限制生長，樹穴過窄又靠近人工鋪面，導致根系呼吸受阻，都是重要原因。

方明杰說，公部門移植、疏剪樹木方式常過於粗暴，為方便載運而用斷根、斷頭的工法移植，大幅影響樹木的水分循環，加速其老化、死亡，最佳修剪時機是立春到清明之間，修剪後所生長的嫩芽在舒適天氣茁壯，若在冬季修剪，所發的嫩芽面對寒冷氣候就容易受傷。

金屬圍籬限制樹木生長，部分樹木疑遭過度修剪、斷頭。（記者許倬勛攝）

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