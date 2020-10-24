傳承苗栗 龍 聯大生學糊龍

聯大學生在藝師指導下，學習剖桂竹竹篾、編織龍形結構、彩繪龍體、舞龍套路等。（記者彭健禮攝）

2020/10/24 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市公所舉辦糊龍研習營，傳承苗栗客庄 龍技藝，50名國立聯合大學學生昨展開糊龍祈福及拜師活動，並將學習舞龍套路等，了解糊龍與舞龍技藝的深層意義，市公所也宣告2021苗栗 龍系列活動定名為「牛轉乾坤、龍迎幸福」。

苗栗市長邱鎮軍表示，明年的 龍系列活動將在明年2月20日舉辦開光點睛儀式、舞龍競技，26日民俗踩街，27日 龍之夜，28日化龍返天。而這些精采的活動，都是從糊龍開始。

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苗栗市公所與聯合大學文化觀光產業學系合作，透過節慶結合觀光的深層體驗，讓學生們從文化端開始深究，並透過糊龍研習，學習剖桂竹竹篾、編織龍形結構、彩繪龍體、舞龍套路等過程，深刻了解糊龍與舞龍技藝的深層意義。

糊龍研習營仍舊遵循禮俗，由邱鎮軍到南勢土地公上香祈福祝禱。50名聯大生一早也由教授劉煥雲帶隊抵達貓裏客家學苑，接受藝師賴兆祥的指導。

邱鎮軍感謝聯合大學及文化觀光產業學系的同學，參與糊龍文化技藝傳承，也感謝民間龍隊已啟動為明年苗栗 龍準備。

他表示，2020年是動盪的一年，2021苗栗 龍系列活動定名為「牛轉乾坤、龍迎幸福」，祥龍將迎接牛年，牛轉乾坤，帶來幸福平安新的一年。

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