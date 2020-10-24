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    頭屋首座油礦主題創生公園 動工

    苗栗縣長徐耀昌（右三）、立委徐志榮妻子王慧珍（右二）、縣議員等及地方鄉民代表、村長、社區發展協會，一起焚香祝禱工程平安順利。（記者彭健禮攝）

    苗栗縣長徐耀昌（右三）、立委徐志榮妻子王慧珍（右二）、縣議員等及地方鄉民代表、村長、社區發展協會，一起焚香祝禱工程平安順利。（記者彭健禮攝）

    2020/10/24 05:30

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣內苗栗市貓裏喵親子公園及竹南獅山親子公園，採共融式遊戲設施規劃、摒棄傳統罐頭遊具，廣獲親子好評。苗栗縣政府啟動公園2.0計畫，改造老舊公園、綠地，頭屋鄉「錦水油礦頭屋創生公園」獲中央核定500萬元，昨天動工，預計明年3月完工，未來並朝「一地區一特色公園」目標邁進。

    中央核定500萬 明年3月完工

    「錦水油礦頭屋創生公園」營造計畫，獲中央補助450萬元、苗縣府配合款50萬元，利用頭屋鄉獅潭村獅潭活動中心周邊0.6公頃用地，運用在地油礦產業特色，打造以油礦為主題的共融式遊戲場，公園預定地內私有地部份，經苗縣府、頭屋鄉公所接洽，獲得湯姓地主同意無償提供使用。

    設置油井攀爬塔、大滑梯

    苗縣府水利處城鄉發展科長何明龍簡報指出，頭屋鄉與石油礦產有淵源，錦水油礦頭屋創生公園將設置油井攀爬塔、輸送帶山丘大滑梯、兒童鳥巢鞦韆、沙坑等多項遊戲設施，周邊也規劃舖面步道、草坪綠化及排水系統；另將設置體健器材供地方長者運動使用。

    水利處長楊明鐃說，縣內貓裏喵、獅山大型親子公園，摒棄傳統罐頭遊具，大受民眾歡迎，縣府啟動公園2.0計畫改造老舊公園、綠地，打造小型共融性遊戲場，由各鄉鎮市盤點用地，讓鄉親及親子在住家附近就能休憩、遊玩。

    縣長徐耀昌表示，錦水油礦頭屋創生公園完工後，將打造不分男女老幼、身障族群都能玩的共融性遊戲場，未來將持續在其他鄉鎮市推動，營造苗栗成為宜居幸福城市。

    開工祈福典禮，由徐耀昌、立委徐志榮妻子王慧珍、縣議員鄭碧玉、江村貴、鄉長徐鑫榮及地方鄉民代表、村長、社區發展協會等，一起焚香祝禱工程平安順利。

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