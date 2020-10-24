助弱勢 暨大特殊選才將招收37生

2020/10/24 05:30

〔記者陳鳳麗／埔里報導〕國立暨南大學特殊選才管道，今年為弱勢高中生新增乙組，資管系等7個學系招生37名學生，以南投、彰化、雲林3縣學生優先，免筆試只要書面審查，報名費減或免。暨大附中校長張正彥建議，想用該管道升學的學生在詳閱簡章後，請輔導室協助準備書審資料，要展現自己符合申請學系的特色，才能脫穎而出。

國立暨南大學今年為弱勢學生新開特殊選才乙組，共有資管系、經濟系、國企系、管理學院學士班、資工系、教育學院學士班、東南亞學系7個學系，提供37個入學名額。

請繼續往下閱讀...

暨大表示，報名該組的高三學生，每人最多可報3個學系，為了減輕該組報名學生負擔，報名費有減免，低收入戶學生報名費全免，中低收入戶學生減免60%，學校推薦的弱勢生則減50%。

暨大說，11月13日到27日，12月18日、19日口試，學測前的明年1月8日放榜。各系的書審都要自傳、讀書計畫，另外也應有當過幹部、競賽得獎證明、外語檢定成績等有利證明文件。

國立暨大附中校長張正彥表示，對投雲彰3縣弱勢生是很好的升大學管道，但競爭應該也激烈，因此建議想報名的學生請輔導老師協助，書面資料如何參考學長姊留下的相關資料，並與其討論找出自己亮眼特色證明。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法