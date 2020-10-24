反畜牧場公聽會 2部落：繼續蓋就封路

巴塱、馬佛部落昨天舉辦反畜牧場「公聽會」，要求縣府1週內發公文讓業者停工，否則要封路不讓養牛場工程車進入。（記者花孟璟攝）

2020/10/24 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕瑞穗鄉牧場業者廖皎邦在光復鄉購地設置大型養牛場，將飼養500頭乳牛，但週邊包括太巴塱、馬佛部落都主張養牛場位於傳統領域內，昨天舉辦2部落聯合反對設置大型畜牧場公聽會（見圖，記者花孟璟攝）。會中族人拍手表決通過，如縣府未於1週內以公文明確回應部落反對畜牧場續建的訴求，將對牧場實施封路抗議。

太巴塱、馬佛兩部落攜手

太巴塱、馬佛2部落曾在7月16日到縣府前抗議，為此縣府農業處曾在8月11日邀業者到部落辦說明會，但部落以「應該辦公聽會」為由集體退席。昨天2部落自辦「反設置大型畜牧場公聽會」，邀集光復鄉公所、縣府參加。針對部落提出養牛場糞便污染的疑慮，縣府農業處強調，畜牧沼液沼渣，將回收至玉里鎮的沼氣發電廠處理，不會造成污染，但無法取得部落認同，牧師那麼好．ㄚ讓說「糞尿會滲進地底下啊」，怎可能全數收集？

請繼續往下閱讀...

會中村民的擔憂包括污染影響稻米品質、土地跌價、嚴重影響部落捕魚祭等傳統文化，更質疑畜牧場的開發案跳過原基法21條，沒有讓部落行使諮商同意權。

太巴塱社區營造協會總幹事那麼好．ㄚ讓牧師說，族人7月16日到花蓮縣府要求養牛場立即停工，時任縣府副秘書長張逸華回應「業者所提出的變更設計申請，縣府至今尚未核准，業者繼續施工就是非法建築」。牧師說，但2個多月來根本沒停工，認為「縣府欺騙部落及頭目」！

經族人激烈討論，現場拍手表決通過，要求縣府在1週內發公文給太巴塱、馬佛部落頭目，讓畜牧場真正停工，否則將在隔天11月1日封路，不讓施工車輛進入。

農業處︰私地開發並無問題

縣府農業處則表示，廖皎邦畜牧場的審核都依照中央法規，審核後已發給農業設施使用許可，建照也由建設處發給，但強調目前尚未發給畜牧場登記證；縣府原民處說明，目前原基法21條部落諮商同意權只針對「公有土地」，業者在購得的私有地開發並無問題，但縣府仍會要求業者要和部落溝通。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法