路面落差40公分 花蓮香榭大道變坡道

花蓮縣政府推動的日出香榭大道，有居民反應路面傾斜度太大。（記者王錦義攝）

2020/10/24 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕前縣長傅崐萁列為重大政績，將花蓮市自由街大排水溝「加蓋」後打造「日出香榭大道」，1公里多道路全鋪上花崗岩石板，花了4億餘元，工程已進入第二階段，但居民卻發現部分路段路面，高低落差高達40公分，最斜的地方斜坡度約達到9%，整個人行道變成傾斜狀，走在上頭猶如長短腳，一邊高一邊低！

前縣長傅崐萁規劃 花4億多

前縣長傅崐萁所規劃的日出香榭大道，傅當年號稱要打造一條千年不壞的景觀道路，寬約20米的道路全段鋪上黑白相間、厚達10公分的花崗岩大石板，長度約1400公尺耗資4億多元，分四期工程，正在施做的中正路到重慶路段卻因路面明顯中間高路邊低，形成石板斜坡。

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蔡碧仲修正計畫 又被改回來

縣議員莊枝財批評說，早在3年多前就注意到，自由街大排箱涵高出原有路面及住家30公分，再鋪上10公分厚石板就會形成斜坡，被審查日出大道的專家委員發現，2018年代理縣長蔡碧仲時修正計畫，改鋪AC柏油路面才通過專家審查，但「改朝換代後」仍鋪設石板，造成馬路「中間高二邊低」奇景；花蓮主勤里長賴正雄說，住戶們很擔憂颱風大雨，路面積水會直接灌入住家，且走在上面「長短腳」，長期髖骨一定會受傷。

建設處︰順應排水箱涵所致

花蓮縣政府建設處回應說，當初排水箱涵的施設是從南濱抽水站前池為準往上拉，如上游箱涵下降高度，會造成排水倒灌的逆坡現象，而箱涵修改裁切會對結構物造成損傷，以後會研擬改善方法，並標示限速及車種管制。

議員擔心淹水 車禍造成國賠

莊枝財批評說，當年自由大排好不容易打開，本可成為親水藍帶，但前縣長傅崐萁執意用水泥箱涵加蓋，上面鋪設昂貴的花崗岩板，香榭大道計畫還沒過就先花了快2億元買石板，不但可能造成淹水，汽機車打滑也會因斜坡而往住家衝去，未來恐衍生國賠問題。市民代表胡仁順說，建議路中央箱涵跟旁邊道路分開做，中間用緣石隔開。

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