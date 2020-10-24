《台東》訪海端看影像展 小英走遍台東16鄉鎮市

這張布農族祖先叼著煙斗的老照片，讓總統蔡英文想起阿嬤。（記者陳賢義翻攝）

2020/10/24 05:30

見布農族祖先叼煙斗照 直呼「跟我阿嬤一樣的」

〔記者陳賢義／台東報導〕總統蔡英文昨由立委劉櫂豪、陳瑩等人陪同前往台東縣海端鄉，參訪正在當地布農族文化館展出的「烈日疊影－何昧典藏早期海端鄉影像故事展」，一張張老照片帶著大家穿越時光隧道回到過去，其中一張布農族祖先叼著煙斗的照片，也讓蔡總統想起了阿嬤，直呼「跟我阿嬤一樣的」，這一趟海端行也讓蔡英文完成走訪台東16鄉鎮市的拼圖，隨後一行人又趕赴池上鄉參加秋收稻穗藝術節。

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肯定海端鄉布農族文化館

經由導覽人員解說，蔡英文難掩興奮神情，不斷發問了解箇中故事，十分肯定海端鄉造就很棒的文化館，讓族人可藉由影像故事展認識過去，各地遊客有機會了解布農族的史實，可讓原鄉歷史重現的好所在，非常有意義，全台灣的人都應該來看看。

蔡英文說，對原住民各族各部落的文化和歷史記憶，可以被研究記錄，就是文化館獨特的貢獻；這幾年政府在原住民事務預算非常多，包括提升文化館軟硬體的升級，最重要的是鼓勵年輕人回來部落參與文化的訪調、策展的工作，對自己的部落盡一分心力。

鼓勵創業年輕人來台東走走

蔡英文表示，台東在全台灣越來越受歡迎，政府鼓勵科技產業往南移，高雄、屏東和台東的距離不遠，創業年輕人在辛勤工作後，可以來台東走一走，看看美景，對地方期盼的南橫公路及聯外道路，也請立委要儘快督促做好。

立委送上蔡訪台東照片

立委劉櫂豪表示，總統蔡英文自2009年擔任民進黨黨主席起，迄今已走訪台東15個鄉鎮市，僅差海端鄉尚未到訪，昨有機會來到海端，也代表她走訪台東16鄉親市最後一塊拼圖終於實現完成。劉櫂豪也送上蔡英文過去10餘年走訪或視察台東的相框照片，令蔡英文開懷不已。

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總統蔡英文（左）完成走訪台東行程，立委劉櫂豪（右）送上拼圖相框。（記者陳賢義攝）

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