20年前就出書批判 吳晟妻批龍應台 鄙視本土文化

莊芳華20年前著書批判龍應台虛矯。（記者顏宏駿攝）

2020/10/24 05:30

〔記者顏宏駿／彰化報導〕中國解放軍近來頻頻擾台，惡劣行徑引發國人反感，前文化部長龍應台日前表態說「不管你說什麼，我反戰」，在網路引發論戰，至今未歇。詩人吳晟的夫人莊芳華早在20年前就著書「有形文化，無形殺手─龍應台的真面目」，批判龍應台一連串鄙視本土文化，對大中國文化的嚮往，這本書近來再度聲名大噪，有網友說，莊芳華真是「先知」，20年前就看出龍應台的真面目。

莊芳華敏銳觀察 網友讚「先知」

莊芳華為退休國中老師，她與吳晟都關心社會，經常發表自己的文化觀察，筆鋒銳利，多是對諸多社會現況的觀點。莊芳華說，她觀察的是一種「社會現象」，而非針對「個人」，台灣因為特殊的政治環境，大中國文化凌駕本土文化，本土被視為落伍、粗俗，龍應台知道「市場主流」在哪裡，表現在文化創作上就是前衛和開明，但檢視其內容，卻是「無根」。

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龍應台反戰卻不反共

莊芳華說，龍應台在台北市文化局長任內改造「建成圓環」，變得四不像，就是「無根文化建設」的代表作，龍曾對建國中學學生演講說「故鄉不是哪一片土，哪一個政權，而是感情文化的思考」，這種虛無縹緲的認同高論，讓人不知所云。莊芳華指出，台灣面對中共的欺壓，龍應台說出「我反戰」卻「不反共」，正是文化人心內有著「上國陰影」不敢面對「問題核心」。她感歎，台灣本土文化有其細緻、深奧的一面，從土地、農民、行業、種族、音樂等都可以看到博大精深，有許多等待挖掘，當我們建立自己的信心時，就不怕中國的宰制。

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