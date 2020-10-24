為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    20年前就出書批判 吳晟妻批龍應台 鄙視本土文化

    莊芳華20年前著書批判龍應台虛矯。（記者顏宏駿攝）

    莊芳華20年前著書批判龍應台虛矯。（記者顏宏駿攝）

    2020/10/24 05:30

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕中國解放軍近來頻頻擾台，惡劣行徑引發國人反感，前文化部長龍應台日前表態說「不管你說什麼，我反戰」，在網路引發論戰，至今未歇。詩人吳晟的夫人莊芳華早在20年前就著書「有形文化，無形殺手─龍應台的真面目」，批判龍應台一連串鄙視本土文化，對大中國文化的嚮往，這本書近來再度聲名大噪，有網友說，莊芳華真是「先知」，20年前就看出龍應台的真面目。

    莊芳華敏銳觀察 網友讚「先知」

    莊芳華為退休國中老師，她與吳晟都關心社會，經常發表自己的文化觀察，筆鋒銳利，多是對諸多社會現況的觀點。莊芳華說，她觀察的是一種「社會現象」，而非針對「個人」，台灣因為特殊的政治環境，大中國文化凌駕本土文化，本土被視為落伍、粗俗，龍應台知道「市場主流」在哪裡，表現在文化創作上就是前衛和開明，但檢視其內容，卻是「無根」。

    龍應台反戰卻不反共

    莊芳華說，龍應台在台北市文化局長任內改造「建成圓環」，變得四不像，就是「無根文化建設」的代表作，龍曾對建國中學學生演講說「故鄉不是哪一片土，哪一個政權，而是感情文化的思考」，這種虛無縹緲的認同高論，讓人不知所云。莊芳華指出，台灣面對中共的欺壓，龍應台說出「我反戰」卻「不反共」，正是文化人心內有著「上國陰影」不敢面對「問題核心」。她感歎，台灣本土文化有其細緻、深奧的一面，從土地、農民、行業、種族、音樂等都可以看到博大精深，有許多等待挖掘，當我們建立自己的信心時，就不怕中國的宰制。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    生活今日熱門
    早睡早起、心情愉快、不挑食... 台中3人瑞談養生之道
    2020/10/23 14:48

    早睡早起、心情愉快、不挑食... 台中3人瑞談養生之道

    高雄百年 邀民眾追尋戶籍家族史
    2020/10/23 15:07

    高雄百年 邀民眾追尋戶籍家族史 影片

    iPhone12開賣「太平洋藍」最夯 頭香果粉上週六開始排隊
    2020/10/23 07:49

    iPhone12開賣「太平洋藍」最夯 頭香果粉上週六開始排隊

    萬歲俱樂部！清水區海濱里255位銀髮族 歡慶重陽節
    2020/10/23 08:31

    萬歲俱樂部！清水區海濱里255位銀髮族 歡慶重陽節

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播